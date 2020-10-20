Академик назвал простой способ лечить коронавирус: не лекарства

Академик НАН назвал простой способ лечить коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус можно лечить плазмой крови людей, которые перенесли болезнь

Коронавирус можно лечить с помощью крови людей, переболевших COVID-19. Пока в ВОЗ расценивают подобное лечение в качестве экспериментального, и специалисты должны продолжать сбор данных на этот счет. Однако в НАН считают, что этот метод может быть очень эффективным. Об этом директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV.

По мнению ученого, из 400 миллилитров крови можно сделать три дозы средства для лечения для больных коронавирусом.

"Если взять одну порцию крови – 400 миллилитров, – из нее можно сделать 3 дозы, которые могут спасти людей от коронавирусной инфекции", – подчеркнул ученый.

Исследователь объясняет, что в плазме крови людей, которые перенесли COVID-19 содержатся антитела против этого вирусного агента.

"Ее можно применять либо просто в виде плазмы крови, либо в виде обогащенной фракции – иммуноглобулиновой фракции", – добавил академик.

Также академик объяснил, почему этот метод лечения коронавирусной инфекции до сих пор не используется в Украине. В Министерстве здравоохранения пока не было указа о разрешении использовании плазмы крови в лечении COVID-19.

"Я считаю, что это неправильно. Антитела надо было использовать сразу. Это донорская кровь, это элементарно и очень легко", – подчеркнул он.

Эффективность лечения инфицированных коронавирусом пациентов при помощи плазмы крови, взятой у переболевших COVID-19 людей, пока что не подтверждена, и ученым нужно больше данных, говорят в ВОЗ.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США официально санкционировало использование плазмы крови для лечения. Однако в FDA предупредили, что данный метод "не стоит рассматривать в качестве нового стандарта лечения" коронавируса, и в ближайшие месяцы станет доступно больше данных по этому вопросу.

Напомним, что ранее в Минздраве заявили о подготовке к худшему сценарию развития коронавируса в Украине. Сообщалось ранее, что, по худшим прогнозам, количество случаев заболевания гриппом и коронавирусом может достичь до 35 тысяч случаев в сутки.

Отметим, пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.