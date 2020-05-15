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Африканская жара и тропические дожди: синоптики дали прогноз на лето

STYLERЖизнь    15.05.2020 - 19:30
Африканская жара и тропические дожди: синоптики дали прогноз на лето
Синоптики рассказали о жарком лете 2020 (фото: freepic.com)

Лето 2020 будет аномально жакрим по всему миру

Каким будет лето 2020 года - вопрос который волнует почти каждого жителя нашей планеты. Группа экспертов сделала бюллетень по глобальному сезонному климату для Всемирной метеорологической организации. Специалисты ошарашили новостью - предстоящее лето будет очень жарким, но в некоторых странах оно сопроводится обильными осадками. Это, естественно, связано, с изменениями климата, а точнее - глобальным потеплением. Весь отчет опубликован на официальном сайте организации.

Например, в Австралии, Индонезии и над восточной частью Индийского океана в летние месяцы прогнозируют изобилие дождей. А вот в Африке, Южной Америке можно будет наблюдать недостаток осадков. Такая ситуация складывается из-за того, что на большей части планеты в летний сезон температура приповерхностного слоя атмосферы будет выше нормальных значений.

В тропических широтах Мирового океана в летний сезон ожидается критический рост температуры воды. В совокупности эти явления указывают на возможное усиление тропических циклонов и повышенный риск для коралловых рифов.

Кстати, среднемировая приземная температура находится на близком к рекордному уровне.

Полоса осадков ниже среднего уровня простирается от западного региона тропической части Тихого океана на юго-западе до северной внетропической части Тихого океана на северо-востоке. Выпадение осадков ниже нормы прогнозируется на юге Южной Америки, в Карибском бассейне, экваториальной части Южной Америки и индийском субконтиненте.

Ориентировочный прогноз климата основан на глобальных прогностических моделях, используемых аккредитованными ВМО центрами по всему миру.

Отмечается, что этот прогноз касается погоды в мае, июне и июле.

Как мы ранее писали, синоптик Диденко дала прогноз на выходные.

Автор: Мария Соловей

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