Не ігноруйте їх! 8 ознак, які сигналізують про дефіцит білка в організмі

Білок є життєво важливим будівельним елементом в організмі людини. Він відіграє важливу роль у різноманітних фізіологічних процесах. Саме тому дуже важливо розпізнати його дефіцит на ранніх етапах, коли це є ще не таким критичним для здоров'я.

Про те, які 8 ознак вказують на те, що вам бракує білка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання Only my health .

М'язова слабкість і втома

Однією з основних функцій білка є підтримка здоров’я м’язів. Якщо ви відчуваєте незрозумілу м’язову слабкість, втому або загальне відчуття млявості, це може бути сигналом того, що вашому організму не вистачає білка.

Випадіння волосся

Білки життєво важливі для росту та підтримки здоров'я волосся. Недостатнє споживання білка може призвести до того, що волосся стане ламким і почне випадати. Якщо ви помітили значні зміни в структурі та об’ємі свого волосся, варто подумати, чи у вас достатнє споживання білка.

Ламкі нігті

Дефіцит білка може проявлятися у вигляді ламких нігтів. Здорові нігті потребують збалансованого вмісту поживних речовин, у тому числі білків, щоб підтримувати їх міцність і цілісність. Якщо ваші нігті схильні до ламання або відшаровування, це може бути ознакою недостатнього рівня білка.

Набряки або припухлість

Білки допомагають регулювати баланс рідини в організмі. Якщо ви відчуваєте незрозумілі набряки, особливо в руках, ногах або щиколотках, це може свідчити про дисбаланс рівня білка. Набряк виникає при накопиченні рідини в тканинах.

Часті інфекції

Білки необхідні для міцної імунної системи. Якщо ви часто хворієте або вам потрібно більше часу, щоб одужати від звичайних інфекцій, це може бути ознакою того, що організму не вистачає білків, необхідних для підтримки сильної імунної відповіді.

Труднощі з концентрацією

Білки відіграють важливу роль у синтезі нейромедіаторів, які мають вирішальне значення для когнітивної функції. Дефіцит білка може призвести до проблем з концентрацією уваги, провалів пам’яті та розумової втоми. Якщо ви помітили зниження своїх когнітивних здібностей, подумайте про оцінку споживання білка.

Погіршення стану шкіри

Протеїни сприяють підтримці еластичності та відновлення шкіри. Нестача білка може призвести до сухості шкіри і навіть сприяти розвитку шкірних захворювань. Якщо ви спостерігаєте значні зміни у стані здоров’я вашої шкіри, варто перевірити споживання білка.

Повільне загоєння ран

Білки необхідні для відновлення та регенерації тканин, у тому числі тих, які беруть участь у загоєнні ран. Якщо ви помітили, що ваші рани гояться довше, ніж зазвичай, це може свідчити про недостатній рівень білка.

Якщо ви помітили, що кілька згаданих ознак характерні для вас, то варто проконсультуватись із дієтологом, щоб оцінити ваші харчові звички та збагатити раціон білком. Пам’ятайте, що дотримання добре збалансованої дієти є ключовим для підтримки потреби організму в основних поживних речовинах.