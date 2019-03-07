С 8 марта: красивые поздравления с праздником

Трогательные поздравления с праздником весны и нежности для прекрасных женщин
Международный женский день - первый праздник наступившей весны. Это день, когда от поздравлений расцветают улыбки и сверкают радостью глаза прекрасной половины человечества.
Лучшие пожелания с 8 марта, стихи и проза, короткие смс любимым, мамам, коллегам и подругам - в подборке Styler.
Пусть весенние подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
И 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет в душе цветёт любовь!
Фото: C 8 марта (pixabay.com)
День любви, улыбок и цветов -
Это праздник радостный, весенний!
Словно создан он для теплых слов,
Добрых пожеланий, поздравлений!
Пусть сегодня все любуются тобой -
Нежной, обаятельной, красивой.
Поздравляю от души тебя с весной
И желаю быть всегда счастливой!
***
Желаю в этот женский день весенний,
Чтоб жизнь дарила много сказочных мгновений,
Чтоб воплощались грезы, сны, мечты и планы,
Чтоб были чувства и взаимны, и желанны.
Фото: С Женским днем (pixabay.com)
Трогательные слова пожеланий самым родным и любимым мамам в Международный женский день:
Пусть солнце светит для тебя,
В душе цветут цветы.
Пускай сбываются всегда
Заветные мечты.
Сияй улыбкою своей
И будь счастливой самой.
С Международным женским днем,
Моя родная мама!
Фото: Поздравление маме с Женским днем (pixabay.com)
Мамочка родная,
С Женским днем тебя!
Будь всегда здорова,
Радостью полна.
Дни пускай слагаются
Из улыбок, смеха,
Счастья, развлечений,
Твоего успеха!
В праздник весны поздравьте сотрудниц красивыми словами в стихах или в прозе.
От всего сердца поздравляю с 8 марта всех женщин нашего коллектива и желаю, пусть женское счастье будет таким же бесконечным, как и восьмерочка на сегодняшнем листе календаря.
Открытка с 8 марта (pixabay.com)
Прелестные, шикарные и милые коллеги,
Вы словно райские весенние цветы!
Красавицы по жизни, а в трудах - стратеги,
Пускай сию минуту все исполнятся мечты.
Пусть торжество весны вам всем подарит
Надежду, счастье и огромную любовь.
Успех по трудностям любым ударит,
Чтоб побеждали вы по жизни вновь и вновь.
***
Пусть ваши доходы растут, как листья весной, а красота расцветает, как вся природа, пробудившаяся от зимы, ведь именно благодаря ей мы всегда так спешим на работу. С 8 марта вас, милые коллеги!
Красивые стихи помогут сильному полу рассказать о своих чувствах к прекрасной второй половинке и дополнят праздничный подарок.
Любимая, родная,
С праздником тебя!
Живи всегда ты, зная,
Как я люблю тебя.
Тебя я поздравляю
В весенний праздник твой.
И я ведь точно знаю:
Ты просто ангел мой.
Фото: Поздравление любимой с 8 марта (pixabay.com)
Любимая, родная, дорогая,
Я в праздник женский искренне желаю,
Как солнышко быть ласковой и ясной,
Желанной быть, загадочной, прекрасной.
Желаю, чтоб почаще улыбалась,
И глаз родных тревога не касалась,
Тебя ценю, жена, и обожаю,
Другой такой я женщины не знаю.
***
8 Марта - день прекрасный,
Я поздравляю с ним тебя!
Всегда цветущей будь и классной,
Глаза от счастья пусть блестят,
Весна души не покидает,
И дует ветер перемен,
А сердце трепетное тает
Моей любви отдавшись в плен.
Пожелания с юмором на 8 марта подойдут для поздравления подруге или сестре:
Восьмое марта на дворе.
Ну что же пожелать сестре?
Страстей бокал испить до дна
И вид на море из окна.
И кофеек в постель с утра,
Икорки красной полведра.
Чтоб был и муж, и дом, и кот,
И деньги лет на сто вперед.
Фото: С 8 марта подруге (pixabay.com)
Желаю жить без всяких стрессов
И не набрать ни грамма веса.
Пускай мужчины обожают,
Пылинки каждый день сдувают.
***
С 8 Марта вас, девчонки,
Талии пусть будут тонки,
Волосы как из рекламы,
Меньше окружают хамы.
Чтобы жить вам было сладко,
Словно в сахарной помадке,
Платьев новых каждый день,
Чтоб не думать, что надеть!
Открытка на 8 марта (pixabay.com)
Ну, что ж, подруга, пожелать 8 марта?
Конечно, принца классного и на коне!
И в сумочке чтобы всегда была голд-карта,
Чтоб гардероб весь увеличился вдвойне.
***
Во всём тебе преуспевать,
Поменьше у плиты стоять,
Почаще кофе пить в постели,
В душе чтоб птицы вечно пели.
Кстати, эксперты подсчитали, во сколько украинцам обойдется празднование 8 марта. Стоимость цветов и подарков перед праздником существенно повысится.
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Видео: РБК-Украина