8 фраз, які чоловіки терпіти не можуть

Чоловіки терпіти не можуть деякі фрази, вимовлені з жіночих вуст. При чому дівчата можуть навіть не відчути безтактність і грубість сказаного. Здавалося, ну що поганого у доріканні: "Будь чоловіком!"? Проте психологи кажуть, нічого хорошого в цьому точно нема.

Сімейні психотерапевти називають такі фрази страшними для чоловіків

Психологи твердо впевнені, що фрази зі списку зовсым не безневинні. Адже вони зачіпають чоловіче самолюбство!

Якщо ви вже сказали їх одного разу, не повторюйте ці фрази знову. Тому що сімейні психотерапевти дізналися від своїх клієнтів, що це найстрашніші слова, які можна почути від своєї обраниці.

Ось головні фрази-образи:

Добре, краще зроблю сама

Таким чином ви не тільки зачепите чоловіче самолюбство, а ще й дійсно будете робити все і завжди сама, якщо будете часто використовувати такий оборот

Міг би здогадатися…

Чоловіки терпіти не можуть здогадуватися, тому краще говорити прямо, але обережно. Наприклад, скажіть, що вам було би приємно, якби він дарував вам квіти чи відчиняв перед вам двері.

Нам треба поговорити

Після цієї фрази чоловік подумає: "Починається", і якомога глибше сховається у свою раковину

Будь чоловіком!

Оце вже точно зачепить самолюбство вашого партнера. Якщо ви забиратимете у нього право бути іноді слабким поряд з вами, він довго не протримається.

Прибери за собою. Я не твоя матуся!

Такий вислів звучить, як грубий докір. Та ще й найцінніше в його житті - маму - згадаєте в поганому світлі.

Ти знову йдеш із друзями?

Перекривати кисень своєму чоловікові - не надто хороша ідея. Він почуватиметься невільним і всі його думки будуть направлені на те, як вирватися, а не на те, як провести більше часу з вами.

Ти думаєш, вона симпатична?

На це питання чоловікам потрібно або збрехати (і це буде для жінки очевидно), або ж сказати правду і нарватися на скандал. Не варто ставити партнера перед таким вибором.

Ой, який животик!

Чоловіки з віком можуть обростати животиками, але не хочуть переставати відчувати себе молодими мачо. Тож не варто розвіювати ці ілюзії у такий грубий спосіб.