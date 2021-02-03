78-летний Байден привез в Белый дом детскую кроватку: что это значит

Джо Байден удивил своим первым интервью (фото: Getty Images)

Президент США Джо Байден привез в Белый дом детскую кроватку. Это произошло сразу после его вступления в должность главы государства.

Об этом 78-летний Байден признался в своем первом интервью на посту президента журналу People.

"Мы были здесь восемь лет, только не в этой части резиденции. Много времени проводил в "овальном кабинете" с президентом. Но верхний этаж (где расположены комнаты для проживания президентской семьи - ред) для нас новый", - сказал он.

А супруга президента Джилл Байден добавила, что "персонал резиденции великолепен" и старается, чтобы первая леди и президент "чувствовали себя как дома".

"У нас повсюду семейные фотографии, наши книги, мебель, которую мы привезли из дома", - сказала она.

Джо и Джилл Байдены дали первое интервью из Белого дома (фото: people.com)

Одним из предметов мебели стала и вышеупомянутая детская кроватка. Этот довольно неожиданный предмет в резиденции Байденов появился ради младшего внука президента - Бо Байдена-младшего.

Напомним, что отцом мальчика, который родился в 2020 году, является Хантер Байден. Ребенка родители назвали в честь другого сына президента - Бо Байдена, который умер шесть лет назад от рака мозга.

Отметим, что Байден еще не решил, в какую страну совершит первый визит в качестве главы Белого дома.

Ранее мы писали, что у Зеленского есть вопрос к Байдену относительно членства Украины в НАТО.