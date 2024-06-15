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6 українських зірок, які ніколи не гналися за російським рублем

Субота 15 червня 2024 09:00
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6 українських зірок, які ніколи не гналися за російським рублем Назарій Яремчук і Марія Бурмака (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Знаменитості з нашої добірки ніколи не гналися за російським рублем і завжди залишалися вірними своїм принципам і цінностям. Вони обрали шлях, який свого часу відрізнявся від звичного прагнення до слави і багатства.

Про кого йде мова - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Віктор Павлік

З моменту проголошення Незалежності України Віктор Павлік розвивав українську культуру та пісню.

"До речі, я ніколи не гастролював у Росії. Маленькі виступи були, але це я їхав підтримати своїх друзів", - зізнавався виконавець в одному зі своїх інтерв’ю.

6 українських зірок, які ніколи не гналися за російським рублем

Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Марія Бурмака

Марія Бурмака завжди розмовляла українською і ніколи не співала пісень російською: "Бо вбачала в сусідній державі імперію, яка врешті захоче повернути Україну, спираючись на історичні паралелі".

6 українських зірок, які ніколи не гналися за російським рублем

Марія Бурмака (фото: РБК-Україна)

Назарій Яремчук

Назарій Яремчук, якого не стало 30 червня 1995 року, назавжди залишився в історії як видатний митець та патріот своєї Батьківщини.

Здавалось, у нього було були всі можливі титули, окрім заслуженого артиста СРСР. Йому м’яко натякали: і цей неодмінно дадуть ,якщо почнеш співати російською мовою.

Яремчук на таке не погоджувався. За всю свою співочу кар’єру в його репертуарі була всього лиш одна російськомовна пісня. Така безкомпромісність звісно заважала, але таким уже він був. Можливо, взнаки далась гуцульська кров.

6 українських зірок, які ніколи не гналися за російським рублем

Назарій Яремчук (фото: roduna.org)

Кузьма Скрябін

Видатний музикант і щирий патріот України Кузьма Скрябін все своє життя популяризував нашу Незалежну державу, був відданий їй та її народу, і закликав українців до єднання.

6 українських зірок, які ніколи не гналися за російським рублем

Кузьма Скрябін (фото: facebook.com/kuzma.skryabin)

Павло Дворський

За часів Союзу йому забороняли виконувати власні пісні. Артистові навіть довелося взяти псевдонім Павло Дністровський.

Коли заспівав "Рідну мову", почали закидати: "Яка там рідна мова! У нас мова одна - русскій язик". "У кожного вона - своя", - відповідав "доброзичливцям".

Павло Дворський ніколи не співав і не розмовляв російською. За те, що захищав мову Кобзаря, йому майже 15 років не присвоювали звання заслуженого артиста України. А коли написав відомі хіти "Будуймо храм", "Змилуйся, Боже, над Україною", "Товариство моє", митця називали націоналістом.

6 українських зірок, які ніколи не гналися за російським рублем

Павло Дворський (фото: facebook.com/dvorskyicentr)

Брати Гадюкіни

Культова українська рок-група "Брати Гадюкіни" має багато прихильників у Російській Федерації. До повномасштабного вторгнення її запрошували на концерти в країну-агресорку, але вона туди не їхала - така була позиція колективу.

6 українських зірок, які ніколи не гналися за російським рублем

Брати Гадюкіни (фото: facebook.com/bratygadiukiny)

Нещодавно ми розповідали про 4 українські поп-зірки 90-х, які ніколи не співали російською.

Також ми писали про знаменитостей, яких благали виступати в Росії, але вони не зрадили собі.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: АрміяInform, OBOZ.ua, Радіо Україна.

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