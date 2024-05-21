7 корисних порад, які допоможуть посилити захист Wi-Fi мережі

Зі збільшенням кількості підключених пристроїв та поширенням інтернет-загроз, захист домашньої Wi-Fi мережі стає пріоритетним завданням. Незахищена мережа може призвести до витоку особистих даних, втрати конфіденційності та інших серйозних наслідків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на компанію в галузі кібербезпеки Keeper Security .

Захистіть свою мережу надійним паролем

Пароль за замовчуванням, наданий вашим інтернет-провайдером (ISP), легко зламати за допомогою бота, а паролі є поширеною слабкістю, яку можуть використовувати кіберзлочинці. Вам слід змінити його на свій надійний пароль довжиною не менше 16 символів, що складається з випадкового поєднання букв, цифр та спеціальних символів.

Якщо у вас виникли проблеми із запам'ятовуванням паролів, менеджер паролів - чудовий варіант. Вони автоматично генерують та надійно зберігають їх для вас.

Змініть назву мережі

Поки ви змінюєте пароль, змініть ім'я мережі за замовчуванням, включене до маршрутизатора. Це ім'я називається ідентифікатором набору служб (SSID).

Кіберзлочинці з більшою ймовірністю націлюються на мережі з SSID за замовчуванням, оскільки це означає, що власник не дотримується достатньої кібергігієни і може розкрити інтернет-провайдера.

Обов'язково використовуйте SSID, який не містить будь-якої ідентифікуючої інформації, наприклад вашого імені.

Створіть гостьову мережу Wi-Fi

Гостьова мережа - це обмежене Wi-Fi-з'єднання, яке дозволяє людям використовувати ваш маршрутизатор для підключення до Інтернету, не отримуючи доступу до вашої основної мережі та всіх підключених пристроїв. Ця мережа матиме окремий пароль, який також має бути надійним.

Також краще зберегти пароль основної мережі у безпеці, зарезервувавши його лише для кількох людей.

Ви можете налаштувати гостьову мережу через свого інтернет-провайдера або в налаштуваннях Wi-Fi на своєму комп'ютері.

Увімкніть шифрування вашого маршрутизатора

Шифрування Wi-Fi схоже на відправлення всієї вашої інформації через кодер, і єдині люди, які можуть її розшифрувати, це ті, хто знаходиться у вашій приватній мережі. Це не дозволить зловмисникам вкрасти дані, відстежуючи вас.

Протоколи шифрування Wi-Fi розвивалися з роками: WPA3 є найновішим та найкращим. Деякі маршрутизатори доступні лише для WPA2, і цей протокол також підходить.

Якщо жоден з цих протоколів не підтримується на маршрутизаторі, розгляньте можливість оновлення його до безпечнішого варіанту.

Якщо шифрування ще не увімкнено, ви можете оновити його в налаштуваннях адміністратора вашого інтернет-провайдера. Більшість маршрутизаторів вже мають вбудовані брандмауери, і поки ви перебуваєте в налаштуваннях, варто переконатися, що вони включені.

Регулярно оновлюйте роутер

Оновлення маршрутизатора є ключем до запобігання атакам на вашу мережу Wi-Fi. Уразливості, які можна використовувати, можуть виникнути через виявлення нових методів кібератак або раніше невідомих уразливостей.

Їх можна усунути за допомогою програмних виправлень, випущених компанією, яка виробляє ваш маршрутизатор. Однак, вам необхідно відразу завантажити оновлення, щоб не пропустити жодного важливого виправлення.

Вимкніть трансляцію SSID

Коли ви відкриєте параметри Wi-Fi на своєму комп'ютері, ви побачите список мереж Wi-Fi. Якщо ви мешкаєте у багатоквартирному будинку, ви, ймовірно, знайомі з довгим списком мережевих імен, який може з'явитися. Це називається "трансляцією SSID".

Її слід відключити, щоб ваші сусіди (або кіберзлочинці) не побачили вашу мережу у списку.

Трансляція SSID є корисною для загальнодоступних мереж Wi-Fi, наприклад, у торговому центрі. Однак вдома ви часто не будете використовувати SSID. Для зручності можна дозволити вашій гостьовій мережі продовжувати трансляцію. Ваша основна мережа, як і раніше, залишиться прихованою.

Використовуйте VPN для додаткового захисту

Віртуальна приватна мережа (VPN) захищає ваші дані в загальнодоступних мережах Wi-Fi, наприклад, у бібліотеці або кафе. Можливо, не завжди необхідно використовувати його із захищеною домашньою мережею.

Однак деякі люди вважають за краще використовувати VPN навіть вдома, щоб інтернет-провайдер не міг відстежувати їхнє переміщення в Інтернеті.

Наприклад, ви можете захотіти отримати доступ до небажаного вмісту. Якщо ви не турбуєтеся про недоліки, використання VPN вдома може забезпечити додатковий рівень безпеки.