7 фраз, які бабусі та дідусі повинні припинити говорити своїм онукам

Зимові свята - це зазвичай час, коли вся сім'я збирається за одним столом. Деякі фрази бабусь та дідусів можуть завдати деякої шкоди онукам. Варто знати, як вони впливають на дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Нuffpost .

Дитячий психолог Енн-Луїза Локхарт розповів, що іноді ненавмисні або навіть доброзичливі коментарі бабусі та дідуся можуть створити середовище, в якому онуки почуваються некомфортно або невпевнено.

"Не кажи своїм батькам ..."

Іноді бабусі можуть давати солодощі онукам за спиною їхніх батьків або дозволяти їм не спати у вечірній час і прошепотіти: "Це буде наш маленький секрет".

Психолог каже, що щоразу, коли ви заохочуєте своїх онуків приховувати щось від їх батьків, у них з'явиться звичка робити це постійно.

Замість цього бабусі та дідусі повинні підкреслити важливість бути чесними з батьками.

"Ти так поправилась"

За словами Локхарта, зауваження щодо тіла або ваги дитини, можуть погано вплинути на неї. Це може призвести до проблем з самооцінкою.

Дорослі повинні уникати будь-яких коментарів, які потенційно можуть зашкодити самооцінці та призвести до невпевненості.

"Ого, ти з'їв більше, ніж я!"

Будь-які коментарі щодо споживання їжі ваших онуків - "Ти так швидко їси", "Здається, ти нічого не торкався на своїй тарілці" - краще залишити при собі.

Коментарі про хороші та погані харчові звички можуть вплинути на те, що діти змінять свою харчову поведінку та не слідкуватимуть за сигналами, які їм посилає тіло. Це також може викликати почуття сорому або розгубленості.

"Ти такий розпещений"

Коли ви бачите, як ваш онук поводить себе невдячно, відкриваючи гору подарунків або влаштовуючи істерику, тому що не досяг свого, то ви можете сказати про те, наскільки він розпещений.

Але перед тим, як це зробити, подумайте про те, що діти в цьому віці поводяться так і це нормально. Якщо така поведінка відбувається досить постійно, то на це батькам варто звернути увагу.

Необов’язково говорити дітям, що онуки виростуть ніженками, капризулями чи егоїстами. У будь-якому випадку це справа батьків.

"Підійди сюди і обійми мене або поцілуй!"

Усі бабусі та дідусі хочуть спілкуватися зі своїми онуками. Однак багатьом дітям може бути некомфортно обіймати та цілувати їх на вимогу.

"Така фраза може ненавмисно позбавити дитини права та змусити її відмовитися від кордонів свого тіла", - додав експерт.

Щоб поважати межі своїх онуків, ви можете натомість сформулювати це як запитання.

"Хіба можна цим годувати?"

Можливо, ви самі, будучи мамою багато десятиліть тому, практикували козяче молоко та прикорм. Але не виключено, що батьки онука чи онуки проти таких рекомендацій.

Тому, якщо вас попросили посидіти з дитиною, не думайте давати коров’яче молоко дитині, поки ніхто не бачить.

"Та я все заради вас роблю!"

Незаплановані візити в гості о шостій ранку, спроба виховання онуків за своєю особистою програмою або постійні нагадування про те, на які жертви вам доводиться йти - не найкращі способи стати доброю бабусею.

Пам’ятайте, що ця фраза вже звучить як звинувачення. Якщо у вас нагромадилися претензії, обговоріть їх за круглим столом, щоб усі були задоволені.