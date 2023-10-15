7 фільмів і серіалів, які допоможуть зрозуміти, чому воюють Ізраїль та Палестина

Війна, що розгорілась між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС , стала наймасштабнішою сутичкою за десятки років. Проте не можна забувати, що ізраїльсько-палестинський конфлікт має глибоке історичне коріння і є одним із найтриваліших протистоянь сучасності.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Кіноріум, Вікіпедія.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі фільми та серіали, які розповідають про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, а також допоможуть розібратися в його першопричинах.

Фільм "Ґолда" (Golda), 2023 рік

Стрічка режисера Гая Наттіва розповідає про 1973 рік - розпал так званої "Війни судного дня". Тоді Єгипет, Сирія та Йорданія атакували Ізраїль, сподіваючись повернути собі втрачені території.

Вирішення цього конфлікту випало на долю Ґолди Меїр - першої жінки прем'єр-міністра Ізраїлю.

Серіал "Шпигун" (The Spy), 2019 рік

Міні-серіал режисера Ґідеона Раффа розповідає про ізраїльського розвідника Елі Коена, який у 1960-х роках мешкав у Дамаску. Завдяки таланту блискавично змінювати образ він зміг потрапити в близькі до уряду Сирії кола.

Впродовж декількох років чоловік активно шпигував на користь Ізраїлю, допоки не був розкритий у 1965 році.

Фільм "Операція Ентеббе" (Entebbe), 2018 рік

Стрічка режисера Жозе Падільї розповідає про 1976 рік, коли четверо терористів захопили у полон літак, що прямував з Тель-Авіву в Париж, і здійснили вимушену посадку в аеропорту "Ентеббе" в Уганді.

Тоді в полоні опинились 248 пасажирів, а озброєні терористи висунули свої умови - звільнити засуджених палестинських злочинців з ізраїльських в'язниць, інакше за тиждень невинні люди загинуть.

Щоб урятувати пасажирів літака, влада вимушена була піти на неймовірно ризиковані заходи.

Документальний серіал "Всередині Моссаду" (Imperfect Spies), 2017 рік

У документальному серіалі від Netflix колишні співробітники однієї з найвідоміших та найефективніших спецслужб світу - Моссаду (зовнішньої розвідувальної служби Ізраїлю) розповідають про свою роботу та операції, в яких вони брали участь.

Серіал "Фауда" (Fauda), 2015 рік

У перекладі з арабського Fauda означає "Хаос". Серіал від від Netflix розповідає історію ізраїльсько-палестинського конфлікту з двох точок зору.

З одного боку глядач дізнається про історію Дорона (командира секретного ізраїльського підрозділу, що працює на палестинських територіях) та його команди (яка полює на активіста ХАМАС Абу-Ахмеда).

З іншого боку - історія трагічного життя Абу-Ахмеда та його сім'ї, а також причини наростання їхньої ненависті стосовно Ізраїлю.

Фільм "Ліван" (Lebanon), 2009 рік

Стрічка режисера Самуеля Маоза розповідає про червень 1982 року та першу ліванську війну.

У центрі сюжету - один танк і загін десантників, які вирушають на пошуки ворожого міста. Просте, на перший погляд, завдання, перетворюється на справжній кошмар. Четверо членів екіпажу танка відчайдушно намагаються не втратити себе в хаосі війни.

Фільм "Мюнхен" (Munich), 2005 рік

Стрічка режисера Стівена Спілберга розповідає про вересень 1972 року, коли палестинська терористична організація "Чорний вересень" провела жахливу операцію - розправилась з ізраїльськими спортсменами на Олімпіаді в Мюнхені.

Тоді переговори з терористами тривали впродовж майже доби. Від пропозиції взяти містечко штурмом відмовились, адже всі події транслювались у прямому ефірі.

Міністр внутрішніх справ ФРН пообіцяв випустити терористів із заручниками і дати їм літак, тоді як поліція підготувала пастку на аеродромі... У результаті загинули всі заручники, п'ятеро терористів, пілот та поліцейський.

БОНУС: Серіал "Тегеран" (Tehran), 2020 року

Стрічка режисера Деніела Сиркіна розповідає про драматичне життя людей та роботу спецслужб на тлі сучасного ізраїльсько-іранського конфлікту.

Головна героїня Тамар Рабінян - молода єврейка, яка народилася в Ірані. В результаті втечі батьків від режиму ісламістів дівчина виросла в Ізраїлі та стала комп'ютерним хакером й агентом Моссаду.

Вона таємно проникає в Тегеран, щоб знищити ядерний реактор. Однак її місія зазнає невдачі і жінка опиняється в пастці.