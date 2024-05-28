6 звичок людей, які швидко просуваються в кар’єрі та отримують велику зарплату

Рух у кар'єрі - це велика праця. Успіх у кар’єрі завжди залежатиме від ваших щоденних звичок. Існують певні ознаки, які вказують, що людина буде успішною у житті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hack spirit .

Ставлять чіткі цілі

Більшість людей задоволені тим, що живуть переважно передбачуваним і безпечним життям.

Однак, люди, які досягли значного успіху в житті та кар’єрі, майже завжди ставлять реальні, досяжні цілі.

Тому деякі речі стаються з ними не випадково, а завдяки стратегічному та методичному плануванню.

Тож візьміть ручку та папір і запишіть кілька довгострокових і короткострокових цілей. Це дасть набагато кращий напрямок і мету.

Завжди вчаться

Успішні люди прагнуть постійно вдосконалювати себе та свої знання про світ. Чим більше ви знаєте, чим більше навичок отримуєте, тим більше відкривається перед вами можливостей, професійних чи інших.

Отже, якщо ви хочете просунутися у своїй кар’єрі, у ваших інтересах присвятити багато часу та енергії вивченню нового.

Можна проходити онлайн-курси, пов’язані із вашою сферою роботи, удосконалення конкретних спеціалізованих навичок або просто ознайомлення з новинами та подіями галузі.

Цінують спілкування

Завжди корисно регулярно спілкуватися з колегами, наставниками та професіоналами галузі.

Не залишайтеся на самоті, думаючи, що ви можете зробити все самостійно.

Правильно розпоряджайтесь часом

Професійно успішні люди майже мають підвищене усвідомлення часу. Вони рідко витрачають час на "сидіння" у телефоні.

Вживають заходів, використовуючи спеціальні інструменти та техніку, щоб якомога ефективніше керувати своїм часом.

Вони не тільки ефективно вирішуватимуть свої завдання та списки справ, але й регулярно залишатимуть багато часу для стратегічного мислення та планування.

Піклуються про своє здоров'я

Успішні люди прагнуть бути врівноваженими. Вони завжди дбають про своє фізичне та психічне здоров’я та регулярно займатимуться спортом.

Коли вони відчувають невеликий стрес через роботу, то виходять на вулицю на прогулянку, замість того, щоб зосереджуватись на проблемі.

Зарплата відображає вашу цінність

Ви можете бути успішними, навіть якщо не заробляєте стільки, скільки ваші друзі в інших областях. Порівнюйте свій рівень доходу з середнім на ринку, а не з зарплатою інших людей.

Якщо вам платять конкурентоспроможну суму - це вже невелика перемога.