6 країн, в яких існують несподівані заборони звичайних речей

Коли мова йде про подорожі, важливо пам'ятати, що кожна країна має свої унікальні закони та культурні норми. Часто звичні речі, які вважаються прийнятними в одних місцях, можуть бути суворо забороненими в інших.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про безневинні дії, які можуть мати несподівані наслідки в різних культурних контекстах.

Сінгапур

Відомий своїми суворими правилами, Сінгапур забороняє продаж жувальної гумки (за винятком медичних цілей) через проблеми з чистотою. За порушення, такі як сміття або плювання, передбачені великі штрафи.

Паління дозволено тільки в спеціально відведених місцях, а навіть перевезення фруктів дуріан заборонено в громадському транспорті через їх сильний запах.

Об'єднані Арабські Емірати

В ОАЕ діють закони про скромність, особливо в Дубаї та Абу-Дабі, де публічні вияви ласки вважаються непристойними і можуть призвести до штрафів або навіть арешту. Лихослів'я або непристойні жести в громадських місцях також є кримінальними правопорушеннями.

Додатково, перевезення дорослих матеріалів або певних медикаментів вимагає обережності, оскільки це може вважатися неприйнятним або незаконним.

Японія

Татуювання часто асоціюються з організованою злочинністю в Японії, тому відвідувачів з видимими татуюваннями можуть попросити приховати їх у громадських місцях, таких як басейни або гарячі джерела.

Паління в громадських місцях також обмежене, з визначеними зонами для куріння, щоб запобігти впливу диму на оточуючих.

У багатьох країнах заборонені дуже несподівані речі (фото: Pixabay.com)

Таїланд

У Таїланді вейпінг заборонений, і туристи, спіймані з електронними сигаретами, можуть зіткнутися зі штрафами або навіть тюремним ув'язненням.

Важливо поважати культурні символи, особливо зображення монархії, оскільки їхнє недобре ставлення може призвести до серйозних юридичних наслідків. Також фотографувати в певних релігійних місцях заборонено, тому краще дізнатися про це перед тим, як робити знімки.

Греція

Для захисту історичних пам'яток у Греції заборонено носити високі підбори на древніх монументах, таких як Акрополь, оскільки вони можуть пошкодити ніжний камінь.

Графіті на об'єктах спадщини суворо заборонено, за що передбачені значні штрафи та можливе ув'язнення. Відвідувачам радять носити зручне взуття, коли вони досліджують стародавні руїни.

Австралія

Лазерні указки потужністю понад 1 міліват заборонені через занепокоєння щодо безпеки авіації та можливих ушкоджень очей. За їх володіння без дозволу передбачені великі штрафи, а для спеціальних винятків вимагаються перевірки на відповідність.

Це законодавство суворо дотримується, щоб запобігти шкоді громаді та захистити повітряний простір.