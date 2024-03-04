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5 штурмова бригада подякувала громаді Києва та міській владі за допомогу, яку привіз Кличко

Понеділок 04 березня 2024 13:53
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5 штурмова бригада подякувала громаді Києва та міській владі за допомогу, яку привіз Кличко 5 штурмова бригади подякувала громаді Києва та міській владі за допомогу, яку привіз Кличко (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Командування 5 окремої штурмової Київської бригади подякувало киянам та столичній владі за допомогу. Дрони, системи РЕБ та броньовик привіз захисникам на передову мер Києва Віталій Кличко.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

"Мер Києва відвідав 5-ту окрему штурмову Київську бригаду та інші військові підрозділи, які ведуть запеклі бої на Донбасі. Віталій Кличко від імені Київської громади передав захисникам чергову партію FPV-дронів, квадрокоптерів DJI MAVIC 3, систем РЕБ та броньований автомобіль "Кобра", придбаний його братом Володимиром Кличком за підтримки міжнародних партнерів. "Молимося та тримаємо кулаки за життя та здоров’я кожного бійця", - наголосив київський міський голова.

Загалом кияни за минулий рік спрямували на допомогу військовим 10% міського бюджету, що становить 7 мільярдів гривень, йдеться у повідомленні.

"Командування та весь особовий склад 5-ої ОШБр щиро дякує Київській міській раді та меру столиці за допомогу. Відчуваємо вашу підтримку, боремося та перемагаємо. Слава Україні!" - наголосили в 5 штурмовій бригаді.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко відвіз на передову на Донбас 200 FPV-дронів, квадрокоптери DJI MAVIC 3, 7 систем РЕБ та броньований автомобіль "Кобра".

Допомогу отримали 4 військових підрозділи: 28 окрема механізована бригада, батальйон "Свобода", 5 київська окрема штурмова бригада та 127 батальйон 112 бригади ТРО Києва.

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Віталий Кличко Збройні сили України
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