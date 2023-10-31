5-річна Іванна з Запоріжжя знову чує завдяки слуховим апаратам від Фонду Ахметова

Іванні з Запоріжжя - п’ять років. Коли дівчинка досягла віку, у якому мала б вже добре розмовляти, родичі помітили проблеми з мовленням. Обстеження виявило, що вона погано чує на обидва вушка, тому не може правильно вимовляти слова. Родина не могла дозволити собі дороговартісне слухопротезування для Іванни.

Допоміг Фонд Ріната Ахметова - і тепер, завдяки сучасним слуховим апаратам, вона повноцінно чує навколишній світ, що позитивно позначиться на розвитку.

"Сьогодні ми отримали, я так думаю, найкращі слухові апарати. Навіть не мріяли про них - і приємно здивовані. Так донька швидше наздожене те, що втратила. Я дуже вдячна Фонду Ріната Ахметова за те, що вони нам допомогли, не відмовили, відгукнулися дуже швидко. Важко під час війни мати змогу і лікувати дітей, і займатися ними, а також купувати такі дорогі апарати", - ділиться мама дівчинки Тетяна.

Про те, що фонд надає допомогу діткам у слухопротезуванні, вона дізналася від знайомого, який побачив повідомлення про це у соцмережах.

Тетяна написала у Facebook фонду - і швидко отримала відповідь. Незабаром родину запросили до Центру слуху, де Іванну ще раз обстежили та підібрали слухові апарати, які найбільше підходять саме для неї.

"В Іванни сенсоневральна приглухуватість 1-2 ступені, дитині потрібне двобічне слухопротезування цифровими слуховими апаратами. Це дуже гарні, дуже сучасні апарати виробництва Данії, у них є дитяча формула налаштування. Ми підібрали найкращі апарати для дитинки, які дають розбірливість мови: саме це дівчинці й треба. Потрібно, щоб батьки займалися з дитиною з сурдопедагогом і періодично проходили коригування. І все буде добре", - каже Ганна Янічкіна, аудіолог-слухопротезист Центру слуху.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU