5 причин подивитися фільм "Цензорка", який наробив шуму у Європі

7 березня в українських кінотеатрах розпочнеться прокат фільму "Цензорка", що розповідає про світ, населений жінками. Це спеціальна вʼязниця, де матері можуть перебувати зі своїми малими дітьми. Головна героїня Леся тільки-но народила. Її турбує лиш одне: чи дозволять їй зберегти опіку над сином. За її життям спостерігає співробітниця в'язниці - самотня цензорка Олена, якій усе складніше лишитися осторонь.

До старту прокату РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 причин, чому фільм, який вже наробив шуму на фестивалях Європи та світу, вартий перегляду в кіно.

Причина 1: участь України у виробництві

Фільм створений у копродукції України, Словаччини та Чехії. Українським продюсером виступив Денис Іванов, який працював з такою стрічкою як "Носоріг" Олега Сенцова.



Кадр з фільму "Цензорка"

Причина 2: документальна основа

"Цензорка" спирається на матеріал із реальних історій ув'язнених жінок, які живуть в Одеській виправній колонії № 74 - одній із двох українських в'язниць, де можуть відбувати покарання вагітні та матері з новонародженими дітьми.

У стрічці зіграли жінки з реальним досвідом увʼязнення та працівниці колонії. Головну роль виконала професійна акторка Марина Клімова ("Погані дороги"), а в одному з епізодів можна побачити В'ячеслава Довженка ("Кіборги", "Дільничний з ДВРЗ"). Цензорку втілила справжня співробітниця колонії Ірина Кір'язева.

Причина 3: схвалення критиками

Ще з Венеційського кінофестивалю, де фільм отримав приз за найкращий сценарій в секції "Горизонти", критики та кінокритикині профільних видань схвально прийняли "Цензорку".

Вони відзначають, що "сценарій усіяний ледь помітним абсурдним гумором" (Vatiety) та підкреслюють, що "найсильнішим елементом фільму є його візуальна естетика" (Deadline).

Кадр з фільму "Цензорка"

Причина 4: світові нагороди

Світова премʼєра відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі у секції "Горизонти", де фільм отримав Приз за Найкращий сценарій.

Також стрічка отримала:

нагороду "Срібний Х’юґо" за Найкращу режисуру на Міжнародному кінофестивалі в Чикаґо

нагороду арабських критиків за європейський фільм на Каїрському міжнародному кінофестивалі

Ґран-прі Міжнародного кінофестивалю Les Arcs у Франції.

На батьківщині авторів фільм переміг у чотирьох номінаціях Національної кінопремії "Сонце в сітці" (Slnko v sieti): за Найкращі ігровий фільм, режисуру, сценарій і головну жіночу роль - останньою нагородою відзначили українку Ірину Кір'язеву, яка не є професійною акторкою.

Крім цього картина здобула номінацію на Премію Європейської кіноакадемії в категорії European Discovery 2022 - Prix FIPRESCI - приз, яким нагороджують дебюти.

Причина 5: жіночі історії

Фільм виходить в прокат напередодні Дня захисту прав жінок та розповідає про жіночі долі, які попри труднощі та виклики думають про буденне та мають складні, але теплі почуття до своїх дітей.

Режисеру вдалося відтворити не просто світ, населений жінками, а і передати його красу, мелодраматичність та глибоку чутливість як зі сторони матерів, так і зі сторони цензорок.



