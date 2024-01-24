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5 тверджень про жіноче тіло та фізіологію, які не є правдою

Середа 24 січня 2024 07:04
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5 тверджень про жіноче тіло та фізіологію, які не є правдою Неправдиві твердження про жіноче тіло та фізіологію (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Навколо жіночого тіла та фізіології існує багато тверджень, які не є правдивими, але багато людей все ще вірять у них, не маючи жодних підтверджень.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-портал про жіноче здоров’я Матусі Києва.

Целюліт - це не норма

Целюліт є абсолютною нормою на жіночому тілі. Він є вторинною статевою ознакою і не залежить від ваги чи "доглянутості" жінки. Зараз стало популярним "лікувати" целюліт, що взагалі ніяк не пов'язано зі справжньою причиною його наявності. Це все лише маркетинг і заробляння грошей на комплексах, які нав'язують жінкам.

Жінка не може завагітніти під час менструації

Такі випадки вкрай рідкісні, але потрапивши всередину жінки, сперма може чекати яйцеклітини до тижня. Овуляція може відбутися незабаром, після або навіть під час фази менструального циклу жінки, що дає спермі шанс на запліднення яйцеклітини.

5 тверджень про жіноче тіло та фізіологію, які не є правдою

Неправдиві міфи про жіноче тіло та фізіологію (фото: Freepik)

Жінки отримують оргазм від проникнення

Жінка отримує оргазм через стимуляцію клітора. Іншого способу не існує, тому якщо у деяких низька чутливість, отримання оргазму через стимуляцію лише ніжок клітора, тобто проникненням, буде недостатньою.

Цнотливість існує

Не існує. Те, що називають "дівочою плівкою", насправді ніяка не плівка, а гімен - еластична сполучно-тканинна перетинка, вкрита з обох боків багатошаровим плоским епітелієм, що прикриває вагінальний отвір. Він не "рветься" під час статевого акту, а лише розтягується, але й то не у всіх випадках.

Гімен може розтягуватися від активних фізичних вправ, тампонів або з народження бути таким. Це не показник наявності чи відсутності статевого життя.

Статеві органи жінки розтягуються від великої кількості сексуальних партнерів

Це досить поширений міф і багато хто у нього справді вірить. Вагіна дуже еластична і повертається у початкову форму навіть після родів, там змінити нічого не можна. Міф поширювали задля контролю над сексуальністю жінок і щоб присоромити їх за активне статеве життя.

Раніше ми розповідали про те, які симптоми під час вагітності повинні насторожити жінку.

Також читайте наш матеріал про те, чи можна перевіряти молочні залози під час "критичних днів".

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