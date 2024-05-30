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5 дешевих консервованих продуктів, які допоможуть вам бути здоровими

Четвер 30 травня 2024 13:49
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5 дешевих консервованих продуктів, які допоможуть вам бути здоровими Фото: Які консервовані продукти корисні для здоров'я (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дієтологи поділилися своїми п'ятьма улюбленими консервами, які допоможуть вам контролювати рівень цукру в крові і бути здоровими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на EatingWell.

Які консерви корисно вживати для здоров'я

Рибні консерви

Дієтологи кажуть, що рибні консерви, такі як лосось і тунець, багаті білком і можуть допомогти вам підтримувати низький рівень цукру в крові. Консервований лосось містить 18 грамів білка на порцію, а тунець містить велику кількість білка з 20 грамами білка на порцію.

Білок уповільнює травлення та підвищує ситість або відчуття ситості, що сприяє стабільному рівню цукру в кров. Риба також має високий вміст омега-3 жирних кислот, які підтримують здоров’я мозку.

Курячі консерви

Консервована курка містить 21 грам білка на порцію і вам не потрібно турбуватися про її приготування, оскільки консервована курка готова до вживання.

Овочеві консерви

Дайте гороху шанс. Консервовані овочі - це доступна їжа з високим вмістом клітковини, яку ви можете додати до свого раціону, щоб запобігти різкому зростанню цукру в крові. Консервовані овочі насичують та є чудовим джерелом мікроелементів, які є важливими вітамінами та мінералами, які потрібні організму.

Консервовані помідори

Консервовані помідори можна використовувати для приготування соусів, супів і рагу, і вони мають ряд переваг для здоров’я. У них досить мало вуглеводів і багаті антиоксидантами, такими як лікопін, який підтримує здоров’я серця.

Консервована квасоля

Квасоля містить клітковину та білок, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Ця комбінація білка та клітковини уповільнює засвоєння глюкози та допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові протягом дня. Чашка чорної квасолі містить 16 грамів білка і 18 грамів клітковини, а чашка консервованого нуту містить 10 грамів білка і 9 грамів клітковини.

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