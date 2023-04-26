37 років з моменту трагедії. Дивіться історичні фото з ЧАЕС до та після аварії

26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції відбулася аварія під час випробувань. Тоді сталося повне руйнування четвертого реактора станції та забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами. Аварія стала однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

У пам'ять про всіх дотичних до трагедії Styler зібрав історичні фото до та після того, як стався вибух.

26 вересня 1977 року о 20 годині ЧАЕС дала перший промисловий струм. Це була мить, коли станція запустила свою роботу.

"Начальник зміни електроцеху Юрій Стрюков з гордістю повідомив, що з перших хвилин включення станції в єдину енергетичну систему країни всі агрегати та служби працюють нормально", - йшлося в тодішніх повідомленнях у газетах.

Ніхто не міг передбачити, як буде поводитися вся конструкція, коли її запустять разом з урановими стрижнями. Проте, на щастя, все сталося якнайкращим чином.

Фото: kyiv.comments.ua

Місто навколо ЧАЕС стало справжнім осередком для проживання. Розвивалася не лише промисловість, а й комерційна діяльність. Товари до Прип'яті постачалися за I категорією. Мешканці навколишніх сіл їздили в Прип'ять, закуповуватись продуктами, одягом, мотоциклами та двигунами для човнів.

Місто Прип'ять активно росло та розвивалося (фото: kyiv.comments.ua)

Проте 1986 року все побудоване життя було знищене вщент.

26 квітня при проведенні проєктних випробувань однієї з систем забезпечення безпеки приблизно о 1:23:47 відбувся вибух, який повністю зруйнував реактор. Будівля енергоблока, покрівля машинного залу частково обвалилися.

Як відбувалася ліквідація пожежі на ЧАЕС (фото: bbc.com)

У різних приміщеннях і на даху виникло понад 30 вогнищ пожеж. Основні осередки пожежі на даху машинного залу до 2:10 і на даху реакторного відділення до 2:30 були майже ліквідовані. А до 5:00 пожежа була ліквідована.

47 000 мешканців було евакуйовано, а загальна кількість ліквідаторів склала 600 000, у тому числі й у подальші роки.

Після аварії утворилися кладовища автомобілів, які брали участь у ліквідації (фото: bbc.com)

На кадрах нижче ви можете побачити, що сталося після аварії.

Найтяжчих пацієнтів везли в лікарні Москви. Ці постраждалі кинулися гасити пожежу в перші години її виникнення.

Фото: bbc.com

Найбільше постраждали діти та тварини, тому що є найбільш вразливими до впливу радіації. На світлинах маленький Ігор, який перебував у дитячому будинку в Білорусі. Батьки від нього відмовилися, проте в 90-х хлопчика усиновила жінка з Англії.

Фото: bbc.com

Тварини, які опинилися найближче до території трагедії, також отримали дозу опромінення.

Фото: bbc.com

Сьогодні Чорнобильська АЕС повністю зупинила свою роботу, а сам четвертий енергоблок накритий саркофагом. З моменту встановлення рівень радіації навколо енергоблока знизився в 10 разів.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна