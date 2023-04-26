37 лет с момента трагедии. Смотрите исторические фото из ЧАЭС до и после аварии

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции случилась авария во время испытаний. Тогда произошло полное разрушение четвертого реактора станции и загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами. Авария стала одной из величайших техногенных катастроф в истории человечества.

В память обо всех причастных к трагедии Styler собрал исторические фото до и после того, как произошел взрыв.

26 сентября 1977 года в 20 часов ЧАЭС дала первый промышленный ток. Это был момент, когда станция запустила свою работу.

"Начальник смены электроцеха Юрий Стрюков с гордостью сообщил, что с первых минут включения станции в единую энергетическую систему страны все агрегаты и службы работают нормально", - говорилось в тогдашних сообщениях в газетах.

Никто не мог предположить, как будет вести себя вся конструкция, когда ее запустят вместе с урановыми стержнями. Однако, к счастью, все произошло наилучшим образом.

Фото: kyiv.comments.ua

Город вокруг ЧАЭС стал настоящим центром проживания. Развивалась не только промышленность, но и коммерческая деятельность. Товары в Припять поставлялись по I категории. Жители окрестных деревень ездили в Припять, закупаться продуктами, одеждой, мотоциклами и двигателями для лодок.

Город Припять активно рос и развивался (фото: kyiv.comments.ua)

Однако в 1986 году вся построенная жизнь была уничтожена до основания.

26 апреля при проведении проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности примерно в 1:23:47 произошел взрыв, полностью разрушивший реактор. Здание энергоблока, кровля машинного зала частично обрушились.

Как происходила ликвидация пожара на ЧАЭС (фото: bbc.com)

В разных помещениях и на крыше возникло более 30 очагов пожаров. Основные очаги пожара на крыше машинного зала к 2:10 и на крыше реакторного отделения к 2:30 были почти ликвидированы. А к 5:00 пожар был ликвидирован.

47 000 жителей были эвакуированы, а общее количество ликвидаторов составило 600 000, в том числе и в последующие годы.

После аварии образовались кладбища автомобилей, участвовавших в ликвидации (фото: bbc.com)

На кадрах ниже можно увидеть, что произошло после аварии.

Самых тяжелых пациентов увозили в больницы Москвы. Эти пострадавшие бросились тушить пожар в первые часы его возникновения.

Фото: bbc.com

Больше всего пострадали дети и животные, потому что наиболее уязвимы к воздействию радиации. На фотографиях маленький Игорь, находившийся в детском доме в Беларуси. Родители от него отказались, однако в 90-х мальчика усыновила женщина из Англии.

Фото: bbc.com

Животные, оказавшиеся ближе к территории трагедии, также получили дозу облучения.

Фото: bbc.com

Сегодня Чернобыльская АЭС полностью остановила свою работу, а сам четвертый энергоблок накрыт саркофагом. С момента установки уровень радиации вокруг энергоблока снизился в 10 раз.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина