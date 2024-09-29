29 вересня: яке сьогодні свято і що категорично не можна робити

Сьогодні, 29 вересня 2024 року, православні християни вшановують пам'ять святого преподобного Киріяка Самітника. Також сьогодні День пам'яті трагедії в Бабиному Яру.

Що можна і не можна робити у цей день, головні традиції і прикмети сьогодні, у кого День ангела - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Яке сьогодні церковне свято

Киріяк Самітник - це православний святий, який жив у IV-V століттях. У юному віці, після прочитання Євангелія, він залишив рідний дім і вирушив до Єрусалиму, щоб присвятити себе служінню Богу.

У Святому місті Киріяк приєднався до монастиря, а згодом перейшов до лаври святого Євтимія Великого. Він проводив суворе аскетичне життя, відрікаючись від земних благ і присвячуючи себе молитві та посту. Як йдеться у "Житії святих", "сонце не бачило, щоб він їв і щоб гнівався".

Протягом свого життя Киріяк змінив кілька монастирів, але завжди прагнув усамітнення. Він жив у пустелі, де проводив роки в молитві і роздумах. Незважаючи на суворе життя, він був відомий своєю добротою і милосердям, допомагав людям, бо "Бог наділив його силою творити чуда, проганяти бісів і зцілювати хворих".

За переданням, він жив в одній печері з левом, який був лагідний, як ягня, і жодному з монахів, що навідували преподобного, не зробив нічого злого.

Помер Киріяк на сто дев’ятому році життя з молитвою на вустах у Сукійській лаврі.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна шити і в'язати, адже можна зашити свою долю.

Також не можна позичати гроші. Вважається, що гроші, позичені в цей день, можуть не повернутися.

Сьогодні не варто починати нові справи, бо день не є сприятливим для нових починань.

29 вересня не бажано цілуватися. Існує повір’я, що поцілунок у цей день може призвести до розлуки.

Не можна брати віник чужої людини в лазні - це до погіршення здоров'я і стосунків.

Прикмети і традиції 29 вересня

За народними віруваннями, 29 вересня преподобний Киріяк накидає на сонце жупан, зігріваючи його та даруючи нам теплу погоду. Тому цей день часто асоціюється з останніми теплими днями осені.

Також сьогоднішній день сповнений наступними прикметами:

Багато павутини на деревах - осінь буде теплою

З'явився вечірній туман - заморозків не буде

Уночі багато зірок на небі - осінь буде сухою і теплою

В який бік лягають спиною тварини, звідти дутиме вітер

Багато роси вранці - буде добрий урожай наступного року

Листя з дерев опадає швидко - зима буде ранньою і морозною.

Наші предки вважали, що той, хто попариться в бані в цей день, не буде весь рік хворіти.

Також традиційно у день Киріяка Самітника люди молилися про здоров'я та благополуччя.

У кого День ангела сьогодні

29 вересня 2024 року День ангела святкують Івани.

Ім'я Іван має давньоєврейське коріння і означає "божа милість". Це одне з найпоширеніших чоловічих імен в Україні.

Івани з дитинства прагнуть до самостійності і незалежності. Вони зазвичай добрі та чуйні люди. У дорослому віці можуть виявляти певні суперечливі риси характеру.

Також іменини відзначають Дада, Гаведдай, Каздоя, Киріак і Теофан.

Люди, народжені 29 вересня, за знаком Зодіаку - Терези.

Які сьогодні ще пам'ятні дати

День пам’яті трагедії Бабиного Яру

Скорботна дата в історії України та всього світу, присвячена вшануванню пам’яті невинних жертв нацистських злочинів. Саме 29 вересня 1941 року німецькі нацисти розпочали масові розстріли євреїв, ромів, військовополонених та інших мирних жителів у урочищі Бабин Яр у Києві. Ця трагедія стала одним із найбільших актів геноциду під час Другої світової війни.

Всесвітній день серця

Щорічна міжнародна кампанія, присвячена підвищенню обізнаності про серцево-судинні захворювання та їхню профілактику. Цей день відзначається за ініціативою Всесвітньої федерації серця та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Всеукраїнський день дошкілля

Свято відзначається щороку в четверту неділю вересня. Воно присвячене всім, хто долучений до виховання найменших українців: вихователям, помічникам вихователів, батькам та, звичайно ж, самим дітям.