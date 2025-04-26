26 квітня - день карми і вибору: як зберегти баланс і не втратити важливе

26 квітня обіцяє стати днем глибоких внутрішніх змін і важливих рішень. Саме зараз можна знайти баланс або втратити щось справді цінне.

Прогноз астропогоди на 26 квітня

"Не перенапружуйте зір. Не витрачайте енергію на дрібні побутові проблеми та конфлікти з оточуючими. День відновлення миру, рівноваги, справедливості, допомоги, винагороди. Можна знайти власний шлях у житті та оцінити свої зусилля у досягненні мети. Період осягнення вищих істин, прозріння, преображення", - описала цю суботу Соловйова.

"Головне у цей день утриматись на хвилі гарного настрою та слідкувати, щоб усі думки та вчинки були позитивними. День виходу з конфліктів, сприятливий для примирення, перебудов і ремонту. Корисні очисні процедури для очей, голодування", - додала вона.

26 квітня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо – про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - нагадала експерт.

Окрім цього, 26 квітня, з 13:44 до 15:18 за київським часом, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде перебувати у королівському градусі Овну.

"Цей градус в Овні наділяє мирним та доброзичливим характером, сміливістю, безстрашністю та відвагою. Він символізує успішні починання та шляхетність. Градус ставить людей перед вибором: діяти активно чи не братися за проєкт. Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - попередила Соловйова.

А ось з 21:40 до 23:13 з київським часом Місяць буде у руйнівному градусі Овну. Він дає багато ворогів, поразку, перепони, пастки, заздрість, лицемірство, нахабство, злісність, окультні здібності, підступність, мстивість, нестійкість характеру, слабку волю, неприємності, погані звички та погані компанії.

"Найбільшу небезпеку становлять гординя, страх і невміння володіти своїми емоціями. Не призначайте на цей період (з 21:40 до 23:13 ) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця. Збалансуйте енергію білим кольором, сріблом", - резюмувала астролог.