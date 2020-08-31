20 часов на табуретках: шокирующие фото из автобуса Крым-Черновцы

Автобус от границы с оккупированным Крымом возит людей на табуретках (коллаж: РБК-Украина)

Фото перевозки украинцев на междугороднем автобусе шокировали украинцев

Междугородный автобус, который курсирует от границы с оккупированным Крымом до Черновцов, перевозит людей в жутких условиях. Если пассажирам не хватает сидячих мест, они сидят в проходе на пластиковых табуретках.

На вопиющую ситуацию пожаловалась Татьяна Савченко в Facebook, дочь которой попала в подобную ситуацию.

Девушка купила через интернет билет на автобус, что курсирует от КПВВ Каланчик до Черновцов (в пути более 20 часов) по маршруту Николаев - Умань. Когда же на автостанции была посадка на рейс, то водители заявили, что сначала места занимают пассажиры, что приобрели билеты в кассах автостанции.

Остальным же принесли пластиковые табуреты и усадили в проходе.

"Какая разница кто, где покупал билеты, деньги люди заплатили... И эти люди, в том числе и моя дочь едут сейчас на табуретках, на которых нельзя усидеть", - пишет раздосадованная женщина.

Украинцы ездят в междугороднем автобусе на табуретках (фото: facebook.com/Татьяна Савченко)

Ранее мы писали, что под Черкассами за считанные минуты сгорело более 10 автобусов. Появилось шокирующее видео.

Также сообщалось, что на Прикарпатье священника выгнали из автобуса за замечание о российской попсе.