14-річний Сергій з Херсона став учасником зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

У свої 14 років Сергій Ушаков з Херсона - зовсім доросла людина. Юнак пережив окупацію та деокупацію міста, полон брата, руйнування домівки та осколкове поранення. Він подолав усі випробування.

Нещодавно Сергій пройшов оздоровлення, психологічну реабілітацію та відпочив на Закарпатті у рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

Зміни "Блогер Кемп" організовані Фондом Ріната Ахметова для дітей, які постраждали від війни. Тут підлітки відпочивають, зміцнюють здоров’я, опановують навички блогера. Із дітьми працюють досвідчені психологи фонду.

На зміні із Сергієм познайомився Олексій Суханов, амбасадор музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, ведучий та актор.

Як розповів йому хлопець, після деокупації Херсона родина Сергія застрягла на лівому березі Дніпра. Одного дня до них вломилися росіяни і заарештували старшого брата. Три або чотири години його відсутності здалися Сергієві вічністю.

"Він міг просто не повернутися разом з батьками. А на дачі я залишився один із дідусем, якому вже 78 років... Коли я побачив брата на порозі, у мене на очах навернулися сльози. Десь півгодини ми стояли, плакали та обіймалися", - згадує підліток.

Це були не останні випробування. Коли Сергій з мамою саджав на городі рослини, на сусідню ділянку впала міна. Сергій отримав осколкове поранення у бік. На щастя, неглибоке, бо дістатися лікарні було неможливо. Загоєння рани зайняло чотири тижні. Одного дня родина вирішила, що має евакуюватися - попри всі ризики. Вони самотужки перепливли Дніпро на човні.

"Я не хочу прощати окупантам їхній злочин. Я злюся на загарбників, які забрали у мене щасливе життя та мрії", - зізнається хлопець.

Він каже, що дуже змінився під час війни. Раніше був мрійником, а тепер - людина дії. Сергій мріє стати нейрохірургом та допомагати людям.

"Україна для мене - це народ, незламний духом. Це рідна земля. Війну зупинити може тільки перемога Українців, їхня згуртованість та сила духу", - упевнений хлопець.

У рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали вже майже 5 тисяч дітей з усієї країни.