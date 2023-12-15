11 нових українських пісень, які наповнять вас емоціями

У грудні українські артисти продовжують випускати пісні, які на раз засідають у головах меломанів. І ці пісні - на будь-який смак.

STASYA - "Rika"

Це особлива пісня від зірки "Голосу країни". У ній дуже глибока соціальна тема.

"На жаль, люди стають злими і черствими, але я все одно вірю, що рано чи пізно зачерствілі серця розтопляться, і настане час, коли світ стане добрішим, справжнішим, щирішим”, - зізнається співачка, яка може представити Україну на Євробаченні 2024 саме з цим треком.

KOLA - "А шо я?"

Пісні Насті Прудіус, до яких звикли українці, наповнені лірикою, душевністю й глибокими меседжами. Однак на проєкті "МУЛЬТИТРЕК" співачка вирішила поекспериментувати з музичним стилем і додати в текст грайливості та іронії. В результаті вийшов танцювальний трек про нерозділену любов, який попри трагедійний сюжет, викликає скоріше усмішку, аніж печаль.

Макс Барських - "Soldier"

Ця пісня - офіційний саундтрек документального фільму Алана Бадоєва про війну "Довга Доба", який вийде у лютому 2024 року.

"Я написав пісню "Soldier" майже тоді, коли й пісню "Буде весна"… Цей трек - заклик до світу від імені усіх українців. Він розповідає історію народу, що прокинувся зранку й опинився у війні. Хай “Soldier" нагадує кожному з нас, що ми на своїй землі. І кожен з нас має зробити свій внесок у спротив, бо тут наше коріння і тут наш дім", - коментує співак.

Carpetman - "Endless Fight"

Учасник Kalush Orchestra випустив пісню, з якою братиме участь у Національному відборі до Євробачення 2024.

Трек досліджує боротьбу за пошук сенсів та мети існування, наповненому невизначеністю. Артист розмірковує над таємницями життя та шукає відповіді на інтригуючі та болючі питання: "Чи можу я побачити світло? Чи можу я зупинити цю нескінченну боротьбу? Чому я досі тут?".

OKS - "Татові"

Ця пісня є особливою для артиста, оскільки присвячена пам'яті його батька.

"Я присвячую цей трек своєму батькові, який раптово помер. Я не встиг з ним попрощатися, не встиг сказати важливі слова, тому написав і вклав їх у цю пісню. Вона дуже складна, дуже чуттєва, і кожного разу, коли я її співаю, щось всередині мене помирає.Це велика втрата для моєї родини, рана, яка ніколи не загоїться. Це мій маніфест. Цим треком я ділюся найпотаємнішими почуттями з моїми слухачами і закликаю їх цінувати кожну мить зі своїми близькими!" - ділиться OKS.

Христина Соловій - "Різдвянії сни"

Співачка випустила красивий міні-альбом з чотирма автентичними колядками та щедрівками. У цих композиціях Соловій поєднує традиційні українські мотиви та сучасні звучання, створюючи різдвяну містерію з вічних образів, які є провідниками до життя. Вона відображає важливість та красу української культури, пропонуючи слухачам відчути Різдво через музику.

Одна з них - "Народився Бог на санях".

CHEEV - "Перший день"

Дана пісня співака традиційно про почуття невизначеності та самотності, які огортають у перший день життя без коханої людини. Вона описує важкість переживань після розставання, втілюючи у собі особливий відтінок порожнечі, що заповнює кожний куток буття після розлуки.

Vova Cigan - "Додому"

Пісню, яку заспівав відомий блогер Вова Циган, йому подарувала людина з окупованого міста, яка дуже хотіла б, аби композицію почули якомога більше людей.

"На жаль, я не можу сказати твоє ім'я, брате. Але люди повинні знати, що цю пісню написав ром! В наших серцях не менше любові до України! Дякую тобі! Я зроблю все, що у моїх силах, щоб вірші твої жили вічно! Я дуже сподіваюсь, що ми з тобою заспіваємо "Додому" разом після нашої перемоги", - коментує артист.

OTORVALD - "Вотсап"

Женя Галич і його гурт випустив свою версію хіта Наді Дорофєєвої. І це феноменально! Принаймні, точно не гірше, ніж оригінал.

MASHA DANILOVA - "Звичайний"

Це пісня про несправедливість, яка іноді трапляється з людьми. Коли дівчина відкривається, занурюється в почуття та віддає частинку душі, а хлопець просто користується нею та сприймає все це за досвід та черговий етап, у той час, як дівчина надає стосункам особливого значення.

Цією роботою співачка хоче показати, що попри все завжди треба любити себе, пам'ятати про свою цінність та вчитися на помилках.

REQUITIR - "Хард люкс"

"Хард люкс", каже артист, це той момент у житті, "коли в тебе немає бабок, але тобі глибоко пох*й, бо ти ровний чувак або чувіха, і ти все скоро нахоботиш".

Панас Буйний - "Жіночка"

Ця пісня, говорить співак, присвячена не комусь конкретно, а тому, що справжні кохані і золоті зовсім поруч і не треба шукати невідомо чого.

"Потрібно дивитись ближче і можливо кохання не так далеко, як ти гадаєш", - закликає артист.