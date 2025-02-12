102-річна жінка розповіла, як дожити до поважного віку: всього 4 правила

Довгожителька Елоїз Браун живе в США. Зараз їй 102 роки і все своє життя вона була прихильницею команди "Філадельфія Іглз".

Три секрети довголіття довгожительки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на People.

Які секрети довголіття Елоїз Браун

За словами 102-річної американки, дожити до поважного віку їй допомогли три речі - віра, сім’я та футбол.

Вона являється фанаткою "Філадельфія Іглз" ще з 11-річного віку.

"Я щаслива, коли вони виграють, а коли вони програли, я дуже засмучена", - сказала Браун.

Як дожити до 100 років

Також американка дала всім чотири поради, як дожити до 100 років.

Пити воду, залишатися активними, мати сильні цінності та залишатися в гарному настрої - все це принципи життя довгожительки.

"Я люблю пити воду, я люблю гуляти і я люблю сміятися", - сказала вона.

Якщо дозволяє погода, Браун гуляє околицями по 30 хвилин на день. Вона також вказує на свою віру у Бога як на важливе джерело сили.

"Перед тим, як звинувачувати когось у всіх негараздах, подивіться на себе і скажіть: "Почекай хвилинку. Чи правильно я поводжуся з цією людиною?", - сказала Браун про свої основні принципи життя.

Зазначимо, що на початку цього сезону Браун і її сім'я відвідали гру Eagles-Cowboys, де президент команди Дон Смоленскі подарував їй футболку під номером 102.

Вона також зустрілася з тренером "Ігглз" Ніком Сіріанні та кількома гравцями.