10 симптомів раку, які не можна ігнорувати жінкам
Жінки, як і чоловіки, повинні бути уважними до будь-яких змін у своєму тілі, які можуть свідчити про можливість раку. Однак деякі симптоми, особливо тривалі, можуть бути особливо тривожними.
Які з симптомів мають вас насторожити, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
В матеріалі використані дані з сайтів Health, Міністерство охорони здоров'я України.
Симптоми, які можуть свідчити про онкологію
Зміни у грудях
Виявлення вузлів або змін у грудях, включаючи зміни у формі, розмірі, текстурі чи кольорі шкіри грудей мають вас насторожити. Ні в якому разі не зволікайте з цими змінами і терміново звертайтеся до лікаря!
Незвичайні виділення з вагіни
Це може включати кров'яні виділення, виділення з несподіваним запахом поза місячним циклом.
Зміни в сечовипусканні
Це може включати частіше або рідше сечовипускання, біль чи зміни в кольорі сечі. Якщо ви помітили це - зверніться до медиків.
Постійна втома та слабкість
Це може бути неспецифічним симптомом, але якщо вона триває тривалий час і не пояснюється іншими причинами, це може бути причиною для звернення до лікаря.
Втрата апетиту або невиправдана втрата ваги
Особливо якщо це відбувається без змін у дієти чи режимі життя.
Незвичайні зміни у шкірі
Наприклад, ви помітили на своєму тілі виразки, волосся або нігті, що не зникають або змінюють форму.
Постійний кашель або зміни в голосі
Якщо у вас кашель та він триває тривалий час або супроводжується кров'ю чи болем - терміново зверніться до лікаря!
Зміни в травленні
Наприклад, проблеми з ковтанням, постійне відчуття розтягнення шлунку, відчуття переповнення або біль під час прийому їжі.
Незвичайні болі або незручності в будь-якій частині тіла
Особливо якщо вони тривають тривалий час або погіршуються з часом. Наприклад, ви відчуваєте постійний біль у тій частині тіла, яка вас ніколи не бентежила.
Зміни в кишківнику
Це може включати зміни в стійкості стільця, наявність крові в калі або інші незвичайні симптоми.
Важливо пам'ятати, що ці симптоми можуть бути зв'язані з різними станами та не обов'язково означають наявність раку. Однак будь-які незвичайні симптоми, особливо якщо вони тривають тривалий час або погіршуються, варто обговорити з лікарем для визначення причин та подальших кроків.
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