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10 опор для того, щоб мати щастя

Середа 21 лютого 2024 13:13
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10 опор для того, щоб мати щастя Опори для щасливого життя (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Щастя - це поняття дуже індивідуальне, тому ми всі й шукаємо його у різних речах, справах, людях або ж в собі.

Про 10 опор щастя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал "Психологія життя" в Instagram.

Абсолютно не цікавтеся тим, що думають інші

Ви робите те, що вважаєте за потрібне. Можливо, ваші дії помилкові, але це ваш досвід, і він неоціненний. Усім подобаються впевнені в собі, незалежні люди, які мають чітку життєву позицію. Станьте такою людиною і йдіть по життю з гідністю, а не озирайтеся щоразу в пошуках схвалення чи осуду оточення.

Вчіться бачити ситуацію збоку

Не буває ні однозначних перемог, ні однозначних поразок. Тому найкраще - залишатися нейтральним. Це непросто, але цього варто навчитися. Якщо слідувати китайській мудрості, то правильно вчинить той, хто дивитиметься на своє життя відсторонено - подібно до того, як мавпа, що сидить на горі, спостерігає зверху за сутичкою двох тигрів.

Не випробовуйте себе жалем

Усі ми схильні про щось шкодувати, але немає нічого більш порожнього і марного. "Співчуття не має тривати понад п'ять хвилин", - каже американський психолог Олаф Майнер. Занурюючись у самоїдство, ви втрачаєте не тільки час, а й величезну кількість життєвої енергії.

10 опор для того, щоб мати щастя

Опори для щасливого життя (фото: Freepik)

Навчіться дякувати

І це не чергова подяка, а та, що йде від самого серця. Подяка здатна створити з нашим життям справжнє диво, і справа тут ось у чому: коли ми дякуємо, ми фокусуємося не на тому, чого в нас немає, а на тому, що є, а подібне, як відомо, притягує подібне.

Бережіть почуття новизни

Радісні події мають стати генератором ваших майбутніх перемог, тому знову і знову викликайте в памʼяті та заново переживайте всі відтінки щасливих емоційних станів. Ставити перед собою нові цілі й досягати їх - це прекрасно. Але дуже часто в гонитві за тим, чого ще немає, ми не встигаємо сповна насолодитися тим, що вже є. Це і робить нас нещасними.

Навчіться сміятися над собою

Іронія - прекрасна якість. Але якщо людина може бути іронічною щодо самої себе, вона невразлива. Психологи вважають, що самоіронія - ознака розвиненого інтелекту. Здатність сміятися над самим собою притаманна тільки сильним духом і розумом людям, які вищі за будь-які забобони, вона безпосередньо повʼязана з життєрадісністю та оптимізмом.

Живіть лише сьогоднішнім днем

Так просто і геніально сформулював одну зі звичок щасливих людей американський психолог Дейл Карнегі. Люди, які живуть під гнітом минулих помилок, ярликів і негативного досвіду, з одного боку, і під страхом зазнати невдачі в майбутньому - з іншого, не живуть зовсім. Вони більше схожі на свіжоморожених зомбі. Їх паралізує страх, і вони не здатні зрозуміти, що немає ні вчора, ні завтра, а є тільки сьогодні.

Ніколи не припиняйте вчитися

Книжки, подорожі, нові хобі, іноземні мови, бажання пізнати цей світ і ніколи не припиняти дивуватися, ні у 8, ні у 80 років - це ще одна чудова звичка щасливих людей, бо саме це дає їм змогу реалізувати себе.

Ніколи й нікому не заздріть

На світі є лише одна людина, з якою ви можете себе порівнювати - це ви самі, але в минулому. І якщо сьогодні ви стали хоч трішки кращими, ніж учора - ви переможець і маєте право заздрити самому собі.

Будьте впевнені у собі

Людей, які впевнено йдуть по життю, обʼєднує особливий погляд на світ. Вони щасливі не стільки тому, що їм безперестанку посміхається фортуна, а тому, що вони виробили звички, які дають змогу залишатися на коні й легко справлятися з труднощами та невдачами.

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