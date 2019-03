Месть Потапу, четыре экстра-места в проекте и невероятная битва за последнего участника: как прошел 7 эфир Голоса країни

Продюсеры шоу сдержали свое слово, позволив звездным тренерам взять в свои команды еще по одному участнику!

Сегодня, 3 марта, состоялся седьмой выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

В воскресенье, 3 марта, на канале 1+1 состоялся седьмой выпуск 9 сезона шоу Голос Країни. Главной интригой очередного и последнего раунда "слепых" прослушиваний" был вопрос: кто из участников станет последней опцией в команде звездных тренеров?

Напомним, что изначально прошлый выпуск "слепых прослушиваний" должен был стать последним перед прямыми эфирами, но из-за колоссального количества талантливых участников, каждый тренер получил право добрать еще по одному вокалисту.

Открывать эфир предстояло Гиорги Дарахвелидзе, молодому парню, который два года назад уже пробовал свои силы в главном вокальном шоу страны, но так и не сумел развернуть к себе кресла звездных наставников. Гиорги исполнил композицию "All I want" и практически мгновенно развернул к себе кресло Потапа и Дана Балана. Любопытно, что ровно два года назад репер не повернулся к молодому таланту, возможно, именно поэтому он выбрал команду Дана Балана.

Виктория Литвинчук продолжила парад талантов последнего дня "слепых прослушиваний". Семь лет назад Виктория дошла до финала детского Голоса країни, однако выиграть не удалось. Сейчас для нее наступил момент истины - самое время побороться за победу во взрослой версии конкурса с песней "Alive", но, но, но... Ни один из тренеров не услышал той ноты, которая заставила бы его развернуть свое кресло.

Третьим конкурсантом седьмого эфира стал Александр Тесленко, который был настроен крайне решительно, продемонстрировав просто шикарное исполнение композиции "When I was your man", но долгое время покорить наставников не удавалось. Шла последняя секунда песни и казалось, что фиаско неизбежно, но Дан Балан все-таки нажал на кнопку!

Не обошлось в седьмом эфире и без иностранных конкурсантов. Андрей Галицкий из Словении, пролетел 1000 километров, став первым словенцем, который попал на главное вокальное шоу нашей страны. Он ощущал двойное волнение, ведь не только хотел попасть в команду к звездным наставникам, но и достойно представить свою страну. Андрей удивил выбором песни, исполнив песню Александра Пономарева, "Полонений", на украинском языке. Но даже такой ход не покорил звездных наставников.

Артем, который приехал на шоу из небольшого города Хотин, считает, что неважно, откуда ты родом, важно то, что ты можешь дать людям. Именно с этим дивизом и созвучным названием песни "Обещание" он и вышел на сцену. Кстати, тембр голоса молодого исполнителя уж очень напоминал Владимира Преснякова. Кто знает, покорило ли это Потапа, Тину и Монатика, но они развернулись к Артему почти синхронно. Такое развитие событий явно поставило парня в тупик, но после некоторых раздумий он выбрал команду Потапа.

Валерия Хоменко из Белой Церкви, не побоялась принять участие в шоу в возрасте 17 лет. Девушка очень хотела продолжить традицию успешных выступлений представителей этого славного города, которых за всю историю шоу было ну очень много. Для этого Валерия выбрала песню "Ой говорила чиста вода". Тем не менее, как оказалось, девушке придется искать свой шанс вновь, ведь никто из тренеров не развернулся.

Артем Марийко, который озвучивает детские мультфильмы на телеканале 1+1, а также, в свободное время, выступает в ресторанах и на корпоративах, считает, что в жизни нет ничего невозможного. Название песни говорит само за себя - "Impossible". Тем не менее, несмотря на свою харизму и желание, попасть в команду к звездным наставникам ему так и не удалось.

Алина Шевченко из Одессы прекрасно понимала, что мест в командах тренеров остается совсем немного, но была готова сделать все, чтобы оказаться в проекте. Алина исполнила композицию "Старый отель", однако так уж получилось, что второй участник кряду удивить наставников не сумел.

С песней победительницы Евровидения 2018, Неты Барзилай, "TOY", выступила следующая исполнительница, Виктория Олийнык. Главной особенностью ее выступления стал тот факт, что девушка пела сидя, ведь буквально за два дня до шоу, она получила травму ноги. Тем не менее, это не помешало ей развернуть кресла Потапа и Монатика. Девушка не скрывала своих эмоций, ведь она была в восторге от этих наставников, но свой выбор сделала в пользу Монатика, который первый закрыл свое экстра-место.

На оставшиеся три места претендовало много потенциальных участников, одна из которых - Дарина Ворончук, которая буквально мечтала попасть в команду Монатика, но не успела, ведь вакантное место заняла предыдущая исполнительница. Даже песню Дарина выбирала под своего фаворита, исполнив трек "Сейчас". Но, как говорится, не Монатиком единым. К девушке развернулись Потап и Тина Кароль, которые развернули настоящую битву за исполнительницу, но девушка выбрала девушку. Впрочем, ничего удивительного :)

Ну, и, конечно же, не обошлось в эфире без песни группы Hardkiss, "Журавлі". Эту композицию исполнял Антон Бакунович, но известная песня не помогла Антону расположить к себе наставников. Причем Бакунович уже участвовал когда-то давно в шоу, выступая в команде Тины Кароль.

Назар Ильчишин, уж простите за каламбур, на фортепиано исполнил песню Кристины Соловий, "Фортепіано". Действительно талантливый парень, возможно, попал не в то время на шоу, ведь свои последние места Потап и Дан Балан отдавать просто так не спешили.

После этого и Балан, и Потап отсеяли множество участников, пока на проекте не остался один потенциальный конкурсант. Именно за этого исполнителя, а точнее исполнительницу, развернулась настоящая битва.

Квитка Цихес или, как на самом деле зовут девушку, Оксана Муха, ассоциирует себя именно с этой исполнительницей. Собственно говоря, об этом и сказал Потап, который, как и Дан Балан, развернул свое кресло. Тем не менее, несмотря на спич репера. Оксана выбрала Дана Балана. Таким образом, Потап единственный не использовал свое экстра-место.

Констатируем, что уже через неделю начнутся вокальные бои в командах звездных наставников.