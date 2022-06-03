Жилье на ночь. Спрос на посуточную аренду в Украине взлетел, а цены в Киеве упали

Пока рынок долгосрочной аренды стоит на паузе, спрос на посуточную аренду вырос в 15 раз, а Киев стал самым дешевым крупным городом в Украине.
Почему так случилось – в материале РБК Украина Realty.
Война внесла свои коррективы в рынок аренды квартир. Долгосрочная аренда в первые месяцы войны почти остановилась, особенно в регионах с высоким риском военных атак, в перечень которых попал и Киев. Тогда как посуточная аренда жилья была востребована по всей Украине. Но спрос все же распределялся неравномерно.
Потребности украинцев за три месяца войны трансформировали классический рынок посуточной аренды. Если раньше квартиры и домики чаще всего снимали на выходные, праздники и небольшие путешествия по стране, то сейчас посуточная аренда интересна тем, кто следует транзитом, или выехал из горячей точки и ищет долгосрочное жилье.
Так, судя по аналитике OLX недвижимость, спрос на посуточную аренду жилья в марте вырос в 15 раз по сравнению прошлым годом. В апреле интерес стабилизировался почти до показателей мирного времени, однако по сравнению с 2021-м активность выросла на 52%.
Активнее всего сейчас реагируют на предложения посуточной аренды жилья на Закарпатье, Кировоградщине и Днепропетровщине. В этих регионах наибольшее количество отзывов на одно объявление. При этом в 82% случаев украинцы бронируют жилье по телефону.
По типам жилья, спрос распределяется следующим образом:
По состоянию на май 2022 в Киеве самая низкая средняя стоимость однокомнатной квартиры — всего 578 гривен в сутки. В Черкассах придется отдать около 600 гривен за ночь, а дороже всего обойдется остановка в Ужгороде — в среднем, в 850 гривен.
Средняя стоимость посуточной аренды квартир в разных городах Украины
|
Город
|
1-комнатная квартира, грн
|
2-комнатная квартира, грн
|
3-комнатная квартира, грн
|
Киев
|
578
|
736
|
996
|
Кропивницкий
|
600
|
750
|
863
|
Львов
|
742
|
967
|
1 438
|
Ужгород
|
850
|
1 100
|
944
|
Черкассы
|
600
|
700
|
900
Данные OLX Недвижимость, май 2022 г.
Если рассматривать краткосрочную аренду частного дома, то, в частности, снять квартиру в Кропивницком, где ситуация сейчас спокойная, будет стоить 725 гривен в сутки. А средняя стоимость ночевки на Волыни будет колебаться от 925 гривен в Шацке до 1 436 в Свитязе. В курортных городках Карпат средние цены на дома также находятся в диапазоне 1-2 тысячи гривен в сутки.
Цены в гостиницах и базах отдыха в востребованных регионах, составляет: на Житомирщине в среднем 500 гривен, в Черкасской области, например в Умани — около 600 гривен, а в самих Черкассах — 750.
Между тем в Киеве средний тариф сейчас доступнее, чем до войны — 576 гривен в сутки.
Средняя стоимость ночевки в гостиницах и на базах отдыха отдельных городов Украины
|
Город
|
Цена за ночь, грн
|
Киев
|
576
|
Черкассы
|
750
|
Днепр
|
1 125
|
Житомир
|
500
|
Коростень
|
500
|
Умань
|
600
|
Львов
|
807
Данные OLX Недвижимость, май 2022 г.
Традиционно самой бюджетной будет остановка в хостеле. Так, например, самые низкие цены предлагают в Полтаве — в среднем 150 гривен за ночь. За 200 гривен в сутки есть выбор вариантов в Виннице и Ужгороде. А вот в других западных регионах (к примеру, в Ивано-Франковске и Львове) за ночь в хостеле возьмут в пределах 350 гривен.
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