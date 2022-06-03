Жилье на ночь. Спрос на посуточную аренду в Украине взлетел, а цены в Киеве упали

Фото: спрос на посуточную аренду жилья в марте вырос в 15 раз по сравнению прошлым годом (GettyImages)

Пока рынок долгосрочной аренды стоит на паузе, спрос на посуточную аренду вырос в 15 раз, а Киев стал самым дешевым крупным городом в Украине.

Почему так случилось – в материале РБК Украина Realty.

Война внесла свои коррективы в рынок аренды квартир. Долгосрочная аренда в первые месяцы войны почти остановилась, особенно в регионах с высоким риском военных атак, в перечень которых попал и Киев. Тогда как посуточная аренда жилья была востребована по всей Украине. Но спрос все же распределялся неравномерно.

Кто снимает жилье посуточно

Потребности украинцев за три месяца войны трансформировали классический рынок посуточной аренды. Если раньше квартиры и домики чаще всего снимали на выходные, праздники и небольшие путешествия по стране, то сейчас посуточная аренда интересна тем, кто следует транзитом, или выехал из горячей точки и ищет долгосрочное жилье.

Так, судя по аналитике OLX недвижимость, спрос на посуточную аренду жилья в марте вырос в 15 раз по сравнению прошлым годом. В апреле интерес стабилизировался почти до показателей мирного времени, однако по сравнению с 2021-м активность выросла на 52%.

Активнее всего сейчас реагируют на предложения посуточной аренды жилья на Закарпатье, Кировоградщине и Днепропетровщине. В этих регионах наибольшее количество отзывов на одно объявление. При этом в 82% случаев украинцы бронируют жилье по телефону.

Какое жилье снимают посуточно

По типам жилья, спрос распределяется следующим образом:

квартиры посуточно активно ищут в Закарпатской, Кировоградской и Черкасской областях;

активно ищут в Закарпатской, Кировоградской и Черкасской областях; краткосрочная аренда домов наиболее интересна в Кировоградской, Винницкой и Волынской областях;

наиболее интересна в Кировоградской, Винницкой и Волынской областях; отели и базы отдыха пользуются самым высоким спросом в Черкасской, Житомирской и Днепропетровской областях;

пользуются самым высоким спросом в Черкасской, Житомирской и Днепропетровской областях; хостелы и койко-места украинцы активно ищут в Винницкой и Полтавской областях.

По состоянию на май 2022 в Киеве самая низкая средняя стоимость однокомнатной квартиры — всего 578 гривен в сутки. В Черкассах придется отдать около 600 гривен за ночь, а дороже всего обойдется остановка в Ужгороде — в среднем, в 850 гривен.

Средняя стоимость посуточной аренды квартир в разных городах Украины

Город 1-комнатная квартира, грн 2-комнатная квартира, грн 3-комнатная квартира, грн Киев 578 736 996 Кропивницкий 600 750 863 Львов 742 967 1 438 Ужгород 850 1 100 944 Черкассы 600 700 900

Данные OLX Недвижимость, май 2022 г.

Альтернатива квартирам – дома и гостиницы

Если рассматривать краткосрочную аренду частного дома, то, в частности, снять квартиру в Кропивницком, где ситуация сейчас спокойная, будет стоить 725 гривен в сутки. А средняя стоимость ночевки на Волыни будет колебаться от 925 гривен в Шацке до 1 436 в Свитязе. В курортных городках Карпат средние цены на дома также находятся в диапазоне 1-2 тысячи гривен в сутки.

Цены в гостиницах и базах отдыха в востребованных регионах, составляет: на Житомирщине в среднем 500 гривен, в Черкасской области, например в Умани — около 600 гривен, а в самих Черкассах — 750.

Между тем в Киеве средний тариф сейчас доступнее, чем до войны — 576 гривен в сутки.

Средняя стоимость ночевки в гостиницах и на базах отдыха отдельных городов Украины

Город Цена за ночь, грн Киев 576 Черкассы 750 Днепр 1 125 Житомир 500 Коростень 500 Умань 600 Львов 807

Данные OLX Недвижимость, май 2022 г.

Сколько стоит ночь в хостеле

Традиционно самой бюджетной будет остановка в хостеле. Так, например, самые низкие цены предлагают в Полтаве — в среднем 150 гривен за ночь. За 200 гривен в сутки есть выбор вариантов в Виннице и Ужгороде. А вот в других западных регионах (к примеру, в Ивано-Франковске и Львове) за ночь в хостеле возьмут в пределах 350 гривен.

Ранее мы рассказывали как война повлияла на цены в новостройках.

Также мы рассказывали, можно ли купить в Киеве квартиру за 30 тысяч.