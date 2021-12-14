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Зарегистрировать и изменить место жительства теперь можно онлайн: как работает обновленная процедура

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Вторник 14 декабря 2021 11:45
Зарегистрировать и изменить место жительства теперь можно онлайн: как работает обновленная процедура Фото: при подаче заявления через ЦНАП приходить нужно только один раз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В Украине установлен новый порядок регистрации и снятия с регистрации места жительства физических лиц. Теперь это можно сделать как лично, так и онлайн, без посещения ЦПАУ (ЦНАП) и военкомата. Соответствующий закон вступил в силу с декабря этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Департамент по вопросам регистрации КГГА.

Как оформить регистрацию места жительства по новому закону

Закон Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" утверждает ряд изменений в процедуре регистрации проживания граждан.

Среди основных изменений – установлены две формы представления информации о месте проживания:

  • лично, как было раньше, с представлением заявления в бумажной форме через центры предоставления административных услуг (регистрация места жительства);
  • в электронном виде, путем заполнения онлайн-декларации, без необходимости посещения каких-либо учреждений – ЦНАПов или военных комиссариатов для мужчин (декларирование места жительства).

При подаче заявления через ЦНАП приходить нужно только один раз. По результатам предоставления услуг возвращаться не нужно. Заявители просто получают SMS на личный телефон.

Также отменено проставление штампа о регистрации места жительства физического лица в документы.

Для чего нужна регистрация места жительства

В КГГА отмечают, что на сегодняшний день при получении каких-либо услуг не нужно предоставлять справку о регистрации места жительства. Структурные подразделения Киевского городского совета, коммунальные предприятия, другие учреждения и организации, которые в своей работе имеют дело с информацией о месте жительства граждан, могут получать указанные данные непосредственно из информационной системы "Реестр территориальной громады города Киева" путем подключения.

Регистрация (декларирование) места жительства не будет влиять на получение услуг – оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно, не привязываясь к месту регистрации.

Место регистрации не дает лицу оснований для получения права владения, пользования или распоряжения жильем (в том числе не является поводом для внушения или признания за лицом права на жительство и/или право пользования жильем). Это только адрес для официальной переписки и информирования государства о том, где вы проживаете.

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Киев КГГА
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