Зареєструвати та змінити місце проживання тепер можна онлайн: як працює оновлена процедура

Фото: при поданні заяви через ЦНАП приходити потрібно тільки один раз (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні встановлено новий порядок реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб. Тепер це можна зробити як особосто, так і онлайн, без відвідування ЦНАП та військомату. Відповідний закон набрав чинності з грудня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Департамент з питань реєстрації КМДА.

Як оформити реєстрацію місця проживання за новим законом

Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" затверджує ряд змін в процедурі реєстрації місця проживання громадян.

Серед основних змін – встановлено дві форми подання інформації про місце проживання:

особисто, як було раніше, з поданням заяви в паперовій формі через центри надання адміністративних послуг (реєстрація місця проживання);

в електронному вигляді, шляхом заповнення онлайн-декларації, без необхідності відвідування будь-яких установ – ЦНАПів або військових комісаріатів для чоловіків (декларування місця проживання).

При поданні заяви через ЦНАП приходити потрібно тільки один раз. За результатом надання послуг повертатись не потрібно. Заявники просто отримують SMS-повідомлення на особистий телефон.

Також відмінено проставлення штампу про реєстрацію місця проживання фізичної особи до документів.

Для чого потрібна реєстрація місця проживання

У КМДА наголошують, що на сьогодні при отриманні будь-яких послуг не потрібно надавати довідку про реєстрацію місця проживання. Структурні підрозділи Київської міської ради, комунальні підприємства, інші установи та організації, які у своїй роботі мають справу з інформацією про місце проживання громадян, можуть отримувати зазначені дані безпосередньо з інформаційної системи "Реєстр територіальної громади міста Києва" шляхом підключення.

Реєстрація (декларування) місця проживання не впливатиме на отримання послуг – оформити пенсію, документи чи отримати медичну допомогу можна, не прив’язуючись до місця реєстрації.

Місце реєстрації не дає особі підстав для набуття права володіння, користування чи розпорядження житлом (у тому числі не є приводом для вселення чи визнання за особою права на проживання та/або права користування житлом). Це лише адреса для офіційного листування та інформування держави про те, де ви проживаєте.

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