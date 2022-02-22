Без риелтера не приходить: законодатели хотят сделать обязательным участие посредников в сделках

В Украине риелтеры до сих пор работают "подпольно". Риелтерская деятельность не лицензируется и не классифицируется. По этой причине на рынке часто возникают вопросы к качеству риелторских услуг и их стоимости.

Что может принести рынку нынешняя версия закона о риелтерской деятельности, который сейчас готовится к приянтию. Редакция РБК-Украина REALTY разбиралась вместе со специалистами.

Посредники вне закона

Казалось бы, нонсенс: на четвертом десятке лет независимости Украина – страна со свободными рыночными отношениями, так и не узаконила деятельность посредников на рынке недвижимости.

Они до сих пор классифицируются как специалисты, оказывающие некие консультативные услуги. То есть, риелтеров как специалистов нет, хотя, по разным данным, от 40% до 90% сделок совершается с их участием. Как результат – десятки и сотни миллиардов гривен ежегодно растворяются в "тени" этого рынка, а многие украинцы – покупатели и продавцы недвижимости – по-прежнему рискуют остаться и без денег, и без квартиры, оказавшись на крючке у мошенников, которых в этой "мутной воде" рассмотреть непросто.

Попытка номер три

Стоит отметить, что парламентарии уже дважды пытались вывести риелтеров в легальное поле: в 2007-м и 2011-м годах появлялись законопроекты о риелтерской деятельности. Но обе попытки их принять оказывались провальными. Продать/купить или арендовать жилье без риелтора станет невозможно (freepik.com)

Сейчас готовится к голосованию еще один – №3618, разработанный полтора года назад. Новость о его скором принятии рынок встретил неоднозначно. Одни вздыхают с облегчением: наконец-то профессия риелтера будет узаконена, а их клиенты – защищены. Другие – видят в новации большие угрозы как для самих специалистов, так и для продавцов и покупателей жилья.

"Рейдерство" на фоне вторжения?

Профессиональное сообщество призывает не принимать этот законопроект, так как он, по мнению Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, устанавливает на рынке монополию отдельно взятых профессиональных организаций, игнорируя при этом интересы остальны. А главное – ограничивает права владельцев недвижимости.

"Профессиональное сообщество неоднократно отмечало, что принятие этого законопроекта негативно отразится на качестве услуг, навяжет клиентам обязательное обращение к риелторам, что нарушает конституционные права собственников недвижимости, и создаст дополнительные преграды на рынке", –настаивает глава АСНУ Юрий Пита.

Главная цель разработчиков законопроекта, как считает эксперт, – создание коррупционных схем ради получения сверхприбылей. По предварительному подсчету АСНУ, ежегодная прибыль "наблюдателей" за рынком, полученная за счет риелторов – а значит, опосредованно за счет покупателей и продавцов недвижимости, – может составить по меньшей мере 100 млн грн.

"Похоже, что законопроект 3618 вынесен на рассмотрение именно для того, чтобы незаметно его протащить и "рейдернуть" рынок на фоне возможного военного вторжения", – отметил эксперт.

Без права выбора

Если эта законодательная новация будет принята, украинцы при покупке, продаже и аренде жилья вынуждены будут обращаться к риелтерам. Чтобы продать свое имущество или сдать его в аренду, нужно будет вносить информацию в соотвествующий реестр – без этого невозможно будет распоряжаться своей недвижимостью, нотариусы не смогут заверить договор. Специалисты отмечают, что это недопустимо – ни одна страна мира не требует непременного обращения к риэлтору, чтобы продать, приобрести или сдать в аренду свое имущество .

"Такие положения проекта закона похожи на схемы, которые существовали в работе оценщиков, только вместо электронных частных площадок появится электронная частная база объектов", – предупреждает глава АСНУ.

Бой с тенью

Неоднозначно оценили новацию и в Главном научно-экспертном управлении Аппарата ВРУ. Свою главную задачу – создание единой государственной политики в сфере риелтерской деятельности – законопроект не решает, так как не определены даже органы, которые должны регулировать рынок, говорится в выводах управления. В АСНУ считают, что законопроект нарушает конституционные права (РБК-Украина)

В то же время авторы законопроекта напоминают, что сегодня неузаконенные риелторы только плодят теневые операции на рынке, в результате чего Госбюджет недополучает колоссальные средства.

"Риелтеры являются субъектами первичного финансового мониторинга и должны выполнять установленные этим законом обязанности. К сожалению, почти во всех случаях предоставления риелтерских услуг эти функции риелтерами не выполняются, благодаря чему операции с недвижимым имуществом уходят в тень. Как и, соответственно, доходы населения. Следствием этого является то, что Государственный бюджет Украины ежегодно недополучает миллиарды гривен", – говорится в пояснительной записке к документу.

Будет ли принят наконец "риелтерский" закон и чем это обернется для рынка, увидим уже в ближайшие дни.

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