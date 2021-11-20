Где встречать Новый год: цены на посуточную аренду в Карпатах, Киеве, Одессе и Львове

Перед новогодними праздниками рынок посуточной аренды оживляется. Арендодатели увеличивают количество предложений квартир и домов для праздничных каникул. Украинцы уже активно ищут и бронируют варианты.

Какое жилье ищут к праздникам и сколько стоит сейчас арендовать недвижимость посуточно на Новый год сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Аренда на Новый год: дом, квартира, отель

Самое популярное направление для дома на сутки – запрос "Карпаты". Уже в октябре его вводили в поисковой строке 6 800 раз. Следом за ним пытаются найти "дом с бассейном", "дом с баней" и "жилье в Буковеле".

В самых популярных поисковых запросах прослеживается новогоднее настроение украинцев и их желание праздновать 2022 год в Закарпатье или за городом. Среди запросов – "дом с камином", "коттедж", "чан", "баня" и просто "новый год", "в горах", "лес".

Для сравнения, запрос с формулировкой "квартира посуточно" украинцы искали 51,2 тыс. раз.

Арендодатели реагируют на спрос и увеличивают количество объектов, но пока не увеличивают цены. Например, уже сейчас по всей Украине можно найти почти 11 000 квартир посуточно, 1 250 домов, почти 1 000 хостелов и несколько сотен вариантов гостиниц и баз отдыха.

Квартира на праздники

Больше всего квартир ожидаемо предлагается в Киеве. На втором месте даже зимой – Одесса, а закрывает тройку лидеров Львов. В пятерку также вошли Харьков и Днепр.

При этом по сравнению с ноябрем-декабрем 2020 года, уже в сентябре-октябре 2021-го можно наблюдать увеличение стоимости до 25%.

Однокомнатные квартиры посуточно выросли в цене на 7% в среднем по стране.

Рекордный рост в Чернигове – на 20%, средняя цена там 500 грн/сутки.

В Киеве в октябре выросли цены на 19%.

В Виннице показатель роста составил 17%.

В Днепре однушка посуточно стала стоить на 8% дороже.

В Одессе квартиры на праздники подорожали на 12%.

Уже в октябре, по сравнению с прошлым месяцем, особенно увеличился спрос на однушки в отдельных городах. Арендаторы стали интересоваться на 41% больше жильем в Чернигове, на 39% – в Хмельницком, на 21% – в Виннице. Фото: pinterest

Двухкомнатные квартиры рост цен затронул меньше. Всего 4% в среднем по Украине. Больше всего выросла посуточная аренда во Львове и Виннице – на 12,5%.

Арендаторы стали проявлять более активный интерес к объектам в Житомире — на 71%, Николаеве — 36% и в Хмельницком — 31%.

Трехкомнатные квартиры сейчас можно снять посуточно на 3% дороже. При этом в Запорожье, Кропивницком и Луцке арендная плата за сутки выросла более чем на 20%. Больше всего выросло предложение трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске — на 84%.

Что касается спроса, в октябре за месяц пользователи стали на 83% больше отзываться на объявления в Херсоне.

В Черкассах упала стоимость аренды упала, при этом интерес к трёшкам повысился на 79%. На 65% активнее стали интересоваться большим жильем в Житомире.

Октябрь 2021 (цена за сутки в грн) 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Киев 800 1 100 1 700 Одесса 600 750 1 300 Львов 600 800 1 200 Днепр 600 700 650 Харьков 500 700 1 050 Ивано-Франковск 500 600 875 Хмельницкий 500 500 600 Черновцы 550 600 775

Стоимость жилья посуточно в популярных направлениях Украины (данные ОЛХ Недвижимость)

Новый год за городом: дома и коттеджи

К новогодним праздникам арендодатели начинают сдавать больше домов. Особенно это заметно в Киеве — сейчас там на 9% выросло количество предложений для тех, кто хочет посуточно арендовать частный дом или коттедж. На втором месте — Славское (Львовская обл), на третьем — Яремче (Ивано-Франковская обл).

Цены на дома в городах, где предлагают больше объектов в октябре, выглядят так:

Киев — 5 000 грн/сутки

Днепр — 3 000 грн/сутки

Одесса — 2 500 грн/сутки

Харьков — 2 000 грн/сутки

Яремче — 1 200 грн/сутки

Славское — 850 грн/сутки

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