Возмещение имущества. Кто получит первоочередное право

Военнослужащие и их семьи, многодетные семьи, лица с инвалидностью смогут получать приоритетное право на возмещение жилья в результате военной агрессии россии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время онлайн-обсуждения соответствующего законопроекта №7198.

"Все, кто имеет разрушенное и поврежденное жилье, имеют право на компенсацию от государства. Также инвесторы, которые не получили документы, в частности право собственности, но имеют документы о внесении платежей за жилье, также будут иметь право на возмещение", - сказала она.

Как предупредила Шуляк, полученное в результате компенсации жилье, нельзя будет продавать в течение 3 лет.

"Нам бы хотелось, чтобы украинцы оставались в Украине, а не продавали полученное в результате компенсации жилье и ехали за границу. Ведь у нас много работы по восстановлению государства. Мы найдем каждому украинцу достойное жилье и работу", - подчеркнула она.

Напомним, государство планирует компенсировать украинцам за утраченное или поврежденное недвижимое имущество во время войны с РФ. Речь идет о квадратных метрах жилой площади, а не деньгах.

Так, в каждом населенном пункте отдельная очередь на компенсацию. Комиссия по рассмотрению вопросов для предоставления компенсации будет работать в каждой общине. Она принимает заявления, организует экспертизу и дает заключение о компенсации.