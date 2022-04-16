UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возмещение имущества. Кто получит первоочередное право

Уже вскоре в Украине начнется возмещение разрушенного имущества (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Военнослужащие и их семьи, многодетные семьи, лица с инвалидностью смогут получать приоритетное право на возмещение жилья в результате военной агрессии россии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время онлайн-обсуждения соответствующего законопроекта №7198.

"Все, кто имеет разрушенное и поврежденное жилье, имеют право на компенсацию от государства. Также инвесторы, которые не получили документы, в частности право собственности, но имеют документы о внесении платежей за жилье, также будут иметь право на возмещение", - сказала она.

Как предупредила Шуляк, полученное в результате компенсации жилье, нельзя будет продавать в течение 3 лет.

"Нам бы хотелось, чтобы украинцы оставались в Украине, а не продавали полученное в результате компенсации жилье и ехали за границу. Ведь у нас много работы по восстановлению государства. Мы найдем каждому украинцу достойное жилье и работу", - подчеркнула она.

Напомним, государство планирует компенсировать украинцам за утраченное или поврежденное недвижимое имущество во время войны с РФ. Речь идет о квадратных метрах жилой площади, а не деньгах.

Так, в каждом населенном пункте отдельная очередь на компенсацию. Комиссия по рассмотрению вопросов для предоставления компенсации будет работать в каждой общине. Она принимает заявления, организует экспертизу и дает заключение о компенсации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк