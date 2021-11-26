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Цену недвижимости теперь будут вносить в государственный реестр: нововведения при регистрации собственности

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 15:28
Цену недвижимости теперь будут вносить в государственный реестр: нововведения при регистрации собственности Фото: Таким образом Минюст пытается усовершенствовать процедуру регистрации вещных прав на недвижимое имущество (freepick)
Автор: Леся Панченко

Кабмин утвердил новые требования относительно государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Отныне в Государственный реестр вещных прав (ДРВП) будет вноситься цена недвижимости, указаная в договоре. Таким образом Минюст (разработчик новых требований) пытается цифоровизировать и улучшить качество административных услуг и усовершенствовать процедуру регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию Министерства юстиции Украины.

Среди основных изменений, внесенных в Порядок ведения ДРВП и порядок государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений:

  • в ГРВП отражается цена недвижимого имущества, установленная в договоре (в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество по возмездному договору). Если по договору приобретается право собственности на несколько земельных участков и/или объектов строительства – сведения о цене каждого из таких объектов вносятся в ГРВП в соответствии с определенной в таком договоре ценой каждого из объектов;
  • если государственная регистрация объекта недвижимости проведена до 1 января 2013 года, норма об обязательном наличии сведений о технической инвентаризации объекта при проведении государственной регистрации права собственности на жилье по заявлениям, поданным в электронной форме, не применяется;
  • объектам завершенного строительством, что является составной частью дома, здания, сооружения – присваивается адрес.

"На сегодня важные для нас вопросы – диджитализация админуслуг и защита информации, которая обрабатывается в единых и государственных реестрах. Учитывая это как государство, так и потребители услуг заинтересованы в надлежащей верификации лиц, обращающихся для проведения регистрационных действий. Поэтому и возникла необходимость внесения изменений в порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.Это обеспечит эффективные механизмы проверки субъектов вещного права при проведении государственной регистрации", – сообщил заместитель Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Сергей Орлов.

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