Три станции киевского метро отмечают 45-летие. С чего начиналась "синяя ветка"

В декабре этого года трем первым станциям синей ветки киевского метрополитена "Майдан Незалежности", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" исполнилось 45 лет.
По этому поводу РБК-Украина Realty собрали интересные факты и архивные фото, чтобы напомнить о богатой истории мест, на которые мы обычно не обращаем внимание в повседневной суете.
15-ю станцию киевского метрополитена открыли в декабре 1976 года под названием "Площадь Калинина". Впрочем, менее чем за год, в октябре 1977 года, в честь празднования 60-летия Октябрьской революции ее переименовали в "Площадь Октябрьской революции".
Название "Майдан Незалежности" станция приобрела 26 августа 1991 года после провозглашения Украины независимым государством.
Каждая станция Киевского метрополитена имеет определенную тематику. Нынешняя станция "Майдан Незалежности" была посвящена различным событиям из жизни страны, поэтому на дверях путевых стен к декоммунизации 2018 года размещались декоративные панно на тему борьбы за власть советов 1917 г., индустриализации в 1929 г., Второй Мировой войны, освоения космоса и развития промышленности в год открытия станции.
В переходах ст. "Майдан Незалежности" до сих пор находят элементы советской мозаики. В подземном вестибюле станции в 2002-м году открылся первый профессиональный ТРЦ Украины "Глобус", который работает по сей день. Хотя за это время он сменил владельцев и большинство арендаторов, а в 2016-17 годах комплекс прошел ремонт, переоборудование и изменение концепции, ТРЦ площадью 18,5 тыс. кв. м (первая очередь) продолжает оставаться одним из самых популярных мест шопинга и досуга для жителей и тех, кто работает в самом центре столицы.
Весной этого года внутри станции открыли МАФ художника-монументалиста Александра Вороны.
Сейчас станция, как и сам Майдан, стали символом двух революций и выражения отношения украинцев к событиям в политической жизни страны. Здесь появились свои символы и достопримечательности. А название "Майдан" стало нарицательным для протестных событий по всей Украине.
16-я станция "Почтовая площадь" имела проектное название "Речной вокзал", и планировалась к отделке в соответствующей стилистике. Над обликом "Почтовой" работал большой коллектив архитекторов и художников. Уже почти сорок пять лет вестибюль станции украшает 6 ласточек: строители выбивали их на мраморе по эскизам художницы Левицкой. Также она сделала уникальный витраж "Днепр" из цветного стекла, который расположен в торце станции. Речной тематике соответствуют даже светильники вдоль лестницы на платформе — они имеют форму иллюминаторов на корабле.
Во время строительства станции встал вопрос о сносе домов на улице Сагайдачного, ширина которой — 20 метров. Но от этого отказались, пожертвовав шириной перрона станции: его уменьшили до 8 метров, хотя стандарт — 10 метров.
Начальное название Контрактовой — "Красная площадь". Современное название станция получила в октябре 1990 г., когда площади было возвращено историческое название.
Особенность станции "Контрактовая площадь" в том, что она не имеет наземных вестибюлей — это связано с особенностью рельефа местности и рационализации проектирования. Стилистически станция относится к истории района. В вестибюле можно увидеть панно, посвященное Киево-Могилянской академии, которое выполнено в технике чеканки.
Стены станции облицованы розовым мрамором и украшены геральдикой. Пол станции выложен гранитными плитами. Освещение очень динамичное, светильники расположены по периметру и дают равномерное освещение. При отделке станции были использованы мрамор, гранит и цветные металлы.
Все три станции почти полностью сохранили свое первоначальное убранство, не подвергались капитальной реконструкции и несут в себе тот первоначальный замысел (кроме Майдана Незалежности), который закладывался еще при открытии станций в конце 1976 года.
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