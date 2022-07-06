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В Status Group рассказали, какие квартиры готовы к продаже в ЖК "OLYMPIC PARK"

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Среда 06 июля 2022 16:12 promo
В Status Group рассказали, какие квартиры готовы к продаже в ЖК "OLYMPIC PARK" В Status Group рассказали, какие квартиры готовы к продаже в ЖК "OLYMPIC PARK" (фото: прес-служба)
Автор: Александр Мороз

Девелоперская компания Status Group рассказала, какие квартиры свободны к продаже в ЖК "OLYMPIC PARK", что находится на проспекте Бажана 17, в 5 минутах пешком от станции метро Бориспільска в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отметили, что к продаже готовы квартиры с ремонтом и без от 30 м2 до 130 м2.

"ЖК"OLYMPIC PARK"- многофункциональный жилой комплекс. Здесь можно найти жилье на любой вкус. Собрать всю семью под одной крышей в просторном двухкомнатном или трехкомнатном доме, или друзей в двухуровневом пентхаусе с видом на озеро и лес", - рассказывают в компании.

В Status Group рассказали, какие квартиры готовы к продаже в ЖК &quot;OLYMPIC PARK&quot;В Status Group рассказали, какие квартиры готовы к продаже в ЖК &quot;OLYMPIC PARK&quot;

Концепция "город в городе" обеспечивает комфорт современной жизни за пять минут от станции метро "Бориспольская".

"Сделать ремонт, купить кота, обустроить жилье, обновить гардероб, получить образование, вкусненько покушать, культурно отдохнуть - далеко не весь перечень возможностей европейского стиля у вас под боком", - добавили в компании.

На территории жилого комплекса есть торговый комплекс и офисный центр, а также большой стадион для игры в футбол и других спортивных соревнований.

Для владельцев авто есть парковочная площадка, впоследствии подземный паркинг.

Кроме этого, в пешей доступности от "OLYMPIC PARK" находятся магазины, банки, кафе, детский сад, школа, парк "Партизанской Славы" с хорошими местами для отдыха взрослых и детей.

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Киев Status Group
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