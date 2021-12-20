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Спрос на новые инвестпродукты от Taryan group превысил ожидания

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Понедельник 20 декабря 2021 16:14 promo
Спрос на новые инвестпродукты от Taryan group превысил ожидания Фото: спрос на новые инвестпродукты от Taryan group превысил ожидания (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Новый финансовый инструмент компании Taryan Group, представленный рынку в начале декабря, пользуется повышенным спросом частных инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы получили очень много заявок, это говорит о том, что вовремя предложили рынку нужное решение", - считает основатель компании Taryan Group Артур Мхитарян.

В начале декабря Taryan Group анонсировала продажу инвестиционных сертификатов, которые существенно снижают порог входа для людей, нацеленных на заработок на недвижимости. Инвесторы получили возможность купить не всю квартиру целиком, а вложить от $6000 в новый проект - футуристические здания Nver.

Стоимость таких сертификатов обеспечивается стоимостью квадратного метра, а минимальный порог входа обусловлен законом Украины "Об институтах совместного инвестирования". Эмиссия этих сертификатов зарегистрирована согласно законодательству Украины.

Инвесторы могут получить прибыль несколькими способами. Продать эту ценную бумагу на вторичном рынке или получить прибыль после того, как здания будут приняты в эксплуатацию, а квартиры проданы. После продажи жилья фонд распределяет прибыль между инвесторами в соответствующем размере.

По расчетам Taryan Group доходность инвестиций в девелоперские проекты компании обеспечивают более 20% годовых в долларах. К примеру, в Royal Tower - около 27%, Jack House - около 28%, Первой Башни Taryan Towers - более 40%. Исходя из этих данных была рассчитана доходность нового проекта.

Спрос на новые инвестпродукты от Taryan group превысил ожидания

Многофункциональный жилой комплекс Nver был представлен в октябре 2021 года. Он состоит из двух высотных зданий, которые будут соединены уникальным мостом с открытым и закрытым бассейнами. В инфраструктуру этих зданий также будет входить рестораны, fitness & spa, коворкинг с flex-офисами, сигарная и винная комнаты, VIP-кинотеатр и многое другое.

Для киевлян и гостей города в Nver также предусмотрена панорамная смотровая площадка со стеклянным полом на крыше и отдельным входом. Здания будут построены в центральной части Киева по адресу бульвар Леси Украинки 7-9.

Продажа квартир в этом комплексе началась в ноябре 2021 года и за первую неделю был выполнен полугодовой план, что тоже ярко подтверждает интерес инвесторов к этому уникальному объекту.

Уже сейчас открыт заказ на покупку инвестиционных сертификатов на сайте проекта - taryaninvest.com.

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