ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Развод, наследство, долги: как заключить договор мены жилья

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 13:32
Развод, наследство, долги: как заключить договор мены жилья Фото: необходимость обмена недвижимости возникает довольно часто (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

Необходимость обмена недвижимости возникает довольно часто. Особенно при разводе, разделе наследства, возникновении финансовых трудностей –люди находят выход в обмене жилья. Он может происходить как с денежной доплатой, так и без нее (бартер). Одним из способов совершения такой сделки является обращение к нотариусу для заключения договора мены. Это довольно удобный и безопасный механизм, но он также имеет определенные нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Об этом рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

Что такое договор мены

Согласно статьи 715 Гражданского кодекса Украины по договору мены (бартера) каждая из сторон обязуется передать другой стороне в собственность один товар в обмен на другой товар.

Договор мены жилого дома (квартиры) как и договор купли-продажи недвижимого имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации. Удостоверение договоров мены жилого дома (квартиры) осуществляется по местонахождению такого имущества или по зарегистрированному месту жительства одной из сторон.

Каждая из сторон договора мены является продавцом того товара, который он передает в обмен, и покупателем товара, который он получает взамен. Договором может быть установлена доплата за товар большей стоимости, обмениваемый на товар меньшей стоимости. Право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам одновременно после выполнения обязательств по передаче имущества обеими сторонами, если иное не установлено договором или законом.Развод, наследство, долги: как заключить договор мены жильяpixabay.com

Процедура заключения договора мены

Для заключения договора мены жилого дома (квартиры) нотариусу необходимо предоставить следующий пакет документов:

  • паспорта сторон договора;
  • регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков сторон (ИНН);
  • документы, подтверждающие право собственности на имущество, которое обменивается (нотариально удостоверенные договоры купли-продажи, пожизненного содержания/ухода, дарения, мены, наследственный договор; свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство; решение суда и пр);
  • справки о составе семьи;
  • свидетельство о браке или решение суда о расторжении брака, письменное согласие супруга, если имущество находится в общей собственности супругов;
  • свидетельство о рождении и разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки, если право собственности или пользования на жилье имеют несовершеннолетние лица.

Сколько это стоит

При подготовке к удостоверению договора мены нотариус проверяет отсутствие запрета отчуждения или ареста имущества путем получения информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

За удостоверение договора мены жилого дома (квартиры) уплачивается государственная пошлина в размере 1% суммы договора (стоимости имущества), но не менее одного необлагаемого минимума доходов граждан.

Стоит заметить, что при обмене не чаще одного раза в течение налогового года жилого дома (квартиры) и при условии пребывания такого имущества в собственности плательщика налога более трех лет – налог не уплачивается. Условие о пребывании имущества в собственности более трех лет не распространяется на жилье, полученное в наследство.

Однако, при обмене в течение отчетного налогового года более чем одного объекта недвижимости уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% и военный сбор в размере 1,5%.

Ранее мы рассказывали, какие квартиры не стоит покупать на вторичном рынке, чтобы не столкнуться с кучей проблем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье
Мнения
Назар Бенч
Гибкость, адаптивность и функциональность: какими будут офисы в 2022 году
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Юлия Ступина
Инвесторам придется делиться, а покупателям – платить больше: как отразится на цене квартир законопроект 5600
Юлия Ступина
директор по финансам Строй сити Девелопмент групп
Виктория Титова
В Украине очень мало хороших общественных пространств: как это изменить
Виктория Титова
СЕО урбан-бюро Big City Lab
Виктория Берещак
Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Все мнения