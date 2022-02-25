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Появился сайт, на котором можно найти жилье на Западе Украины на время военных действий

Автор: Леся Панченко

За сутки с начала активных боевых действий российской армии в Украине, волонтеры создали сайт, на котором можно найти временное убежище в западных областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на сайт "Прихисток".

Сейчас многие украинцы ищут возможность вывезти свои семьи: женщин и детей из зоны активных боевых действий.

Но не у всех есть друзья и близкие на Западе Украины.

Группа Волонтёров за сутки разработала сайт, на котором можно подать заявку на поиск временного убежища, а тот кто готов принять у себя дома семью, ищущую защиты, может в свою очередь заявить об этом.

Сайт сможет работать эффективно при условии, что количество предложений убежища будет равно количеству тех, кто просит защиты.

"Сегодня все мы должны быть максимально собраны, объединены и поддерживать друг друга.

Если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан в трудной ситуации – жмите на кнопку "Предоставить жилье".

Если вы нуждаетесь в убежище - жмите кнопку "Найти жилье".

Украинцы, давайте в это тяжелое время объединяться и помогать друг другу!", - говорится на сайте "Прихисток".

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