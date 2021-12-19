Печерский район Киева: бизнес-центры, достопримечательности и дорогая недвижимость

Печерский район – самый известный и престижный Киева. Недвижимость здесь стоит дороже, чем во всех других частях столицы — зато в пешей доступности находятся основные культурные памятки, учебные заведения, офисы и представительства. Здесь расположено более 600 объектов культурного наследия и множество памятников архитектуры, в том числе мистический Дом с химерами, Мариинский дворец, Киево-Печерская лавра. На Печерске также множество оригинальных заведений, элитных ресторанов и клубов. Здесь сконцентрирована деловая и развлекательная жизнь города, которая не утихает ни днем, ни ночью.
Чем живет Печерский район и почему за недвижимость здесь готовы переплачивать — читайте на РБК Украина Realty.
История Печерского района напрямую связана с историей Киева. Именно здесь расположились такие знаковые места, как Крещатик, Липки, Киево-Печерская Лавра, Аскольдова Могила, Владимирская горка, Лысая и Черная горы. К тому же, именно здесь, над Днепром, около урочища Угорское в 882 г Олег убил киевских князей Аскольда и Дира и стал правителем Киева. В 1051 году монахи Антоний и Феодосий основали в пещерах вблизи княжьего села Берестового монастырь — будущую Киево-Печерскую лавру. От слова "печера" и произошло название Печерск.
При этом Печерский — самый маленький из всех столичных районов. Его площадь всего 27 кв. км, почти 18% занимают зеленые зоны, здесь разместилось 26 скверов и 7 парков. В районе живет 240 тыс. человек.
По всем рейтингам сайтов по недвижимости, Печерский район стабильно и уверенно лидирует по стоимости квадратного метра жилья.
Одной из главных достопримечательностей Печерского района является костел св. Николая, построенный по проекту знаменитого архитектора Владислава Городецкого. Костел служил не только по прямому назначению, но и для проведения концертов органной музыки. В сентябре 2021 года здесь случился пожар, сейчас в здании ведется реставрации — когда оно вернется в обычный режим работы пока не известно.
Печерск — исторический и деловой центр столицы. По соседству с памятниками архитектуры, галереями и парками здесь находятся стеклянные офисные здания, бизнес-центры и дорогие бутики всемирно известных брендов.
До середины прошлого века Печерск был военно-административным центром Киева. В районе сохранилась оборонительная крепость "Косой Капонир", башни и здание арсенала, на территории которого сейчас находится современный культурный центр "Мистецький Арсенал".
Респектабельный Печерск — район бизнесменов и политиков. Центральное месторасположение, большой выбор элитного жилья и коммерческой недвижимости, ритм ночной и культурной жизни Киева привлекают обеспеченных людей. В течение дня в этом микрорайоне достаточно многолюдно, к тому же это самый посещаемый туристами район. Здесь находятся основные достопримечательности.
На бульваре Леси Украинки расположились кафе и рестораны, магазины, бутики и банки. В начале бульвара находится популярный ТРЦ Gulliver. В районе есть несколько крупных супермаркетов, Печерский рынок и самый большой в Европе винный супермаркет.
С Печерска легко попасть в любой район города. Здесь находятся станции двух линий метрополитена. Можно воспользоваться и наземным транспортом. Впрочем, до соседних центральных микрорайонов можно дойти пешком. И это часто оптимальный вариант — в будние здесь образуются серьезные пробки.
На Печерске сохранились старинные особняки с лепниной, "сталинки", советские многоэтажки и современные высотные дома с просторными квартирами. Цены на недвижимость — самые высокие в Киеве. В числе популярных новостроек: ЖК Лейпцигская (ХК "Киевгорстрой") — от 2000 долл/кв.м., МФК INTERGAL CITY ("Інтергалбуд") — 3000 долл/кв.м., ЖК Edeldorf Hills (Futura Hata) — 2700 долл/кв.м., ЖК Tetris Hall (КАН Development) — 5500 долл/кв. м., ЖК Philadelphia Concept House (Saga Development) — 3600 долл/кв.м., ЖК Арсенал House (bud development) — 4000 дол/кв.м.
Микрорайон Липки считается центром политической жизни. Тут находится Администрация Президента, Национальный банк Украины, Верховная Рада и другие правительственные учреждения.
Название района происходит от липовой аллеи, посаженной в середине XVIII века вдоль современной улицы Липской. В 1830-х аллею вырубили, но название сохранилось. Земля здесь и раньше была дорогой, поэтому строительство домов на Липках могли позволить себе только состоятельные киевляне. Их стараниями на улицах множились особняки. Здесь селились высокопоставленные сановники и аристократия, в советский период — партийная номенклатура, творческая и научная интеллигенция. Сейчас здесь живут политики и народные депутаты, бизнесмены и сотрудники посольств.
Культурная жизнь Липок — насыщенная. Здесь находятся Музыкальная академия им. Чайковского, филармония и консерватория, множество театров, музеев и художественных галерей.
Липки — отличное место для шопинга. На Крещатике сосредоточены магазины популярных брендов, в Пассаже и ЦУМе — элитные бутики, в Бессарабском квартале — шоу-румы, в которых можно купить одежду украинских марок. Сам легендарный Бессарабский рынок — один из колоритных символов города, действует в торговом формате по сегодня.
Липки удобно расположились между трех линий метро, поэтому отсюда легко и быстро добираться в любой конец города. До большинства развлечений и достопримечательностей можно дойти пешком.
Недвижимость на Липках стоит дорого, в числе новых объектов: ЖК Linden Luxury Residences (Budhouse Groupe) — 5 000 долл/кв.м., ЖК Krauss Gallery (Креатор-буд) — 4 000 долл/кв. м., ЖК Signature (“Континиум Девелопмент”) — 4 000 долл/кв. м.
В Старом Киеве расположены главные символы города — Софийский и Михайловский соборы, Золотые ворота. Верхний город во все времена был домом для обеспеченных горожан и политической элиты, а сейчас считается центром деловой жизни.
Все здесь напоминает о многовековой истории города. Старый Киев — дорогой во всех отношениях район, и старожилов тут почти не осталось. Их давно вытеснили офисы и более обеспеченные горожане: политики, бизнесмены и знаменитости, которые ценят атмосферу района и могут себе позволить заплатить круглую сумму за недвижимость.
Район по своему ритму и атмосфере прекрасно подойдет активным и деятельным людям. В рабочее время здесь почти всегда пробки и суета, в вечернее — отдых и развлечения в барах.
Старый Киев привлекает и духовной жизнью, здесь расположились Михайловский Златоверхий монастырь, сохранился фундамент старинной Десятинной церкви, католический собор Святого Александра и внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Софийский собор, построенный Ярославом Мудрым.
В Старом городе также находятся Золотые ворота, верхняя станция Киевского фуникулера и Майдан Независимости.
Несмотря на плотную застройку, это довольно зеленый район. Здесь много небольших уютных скверов, в которых можно укрыться от городского шума. Совсем рядом — парк Владимирская горка и любимые киевлянами Крещатик и Мариинский парки. До всех развлечений и главных достопримечательностей можно дойти пешком.
Старому городу, в отличие от других центральных районов, повезло — его не коснулась массовая советская застройка. Но и сейчас новых объектов недвижимости здесь появляется немного. Это связано со стремлением сохранить историческое наследие Киева. На этой почве между горожанами и застройщиками часто происходят конфликты о незаконной застройке Старого города. В этой части Печерского района на месте исторического Сенного рынка возвели ЖК Ярославов Град (ХК "Киевгострой") — 2000 долл/кв. м.
Несмотря на то, что через Бульвар Дружбы народов проходит основная магистраль Печерского района, это достаточно тихое и уютное место для жизни. История этого бульвара начинается в послевоенные годы. В середине 20 века власти решили проложить Окружную дорогу, частью которой по замыслу проектировщиков и был бульвар. Тогда он назывался Печерская автострада. В начале своего существования бульвар имел дополнительный тротуар в центре. Вдоль всего бульвара было высажено большое количество тополей. Застройка массива Печерской автострады проводилась в 1957-1965 гг.
Большинство домов здесь — кирпичные пятиэтажки. Особых архитектурных изысков место не имеет, однако можно выделить "Дом мебели". Это здание примечательно своей оригинальной волнистой крышей.
На бульваре удобная транспортная развязка — здесь находится одноименная станция метро. Есть и маршрутное такси, проходящее через центр и отдаленные районы Киева.
В районе Бульвара Дружбы народов находится Ботанический сад им. Н. Гришко. Огромная территория в 117 га, усаженная растениями со всего мира, а также оранжереи с редкими видами растений впечатляют посетителей и любителей флоры.
В этой части Печерского района в нынешние времена ведется активная застройка, в числе новых домов ЖК Pechersk Plaza (Kaddorgroup) — от 2600 долл/ кв.м., ЖК Fjord (Enso) — 1400 долл/ кв.м., ЖК Новопечерские Липки (City One Development) — 2600 долл/ кв.м., ЖК Taryan Towers (Taryan Group) — 3300 долл/кв.м., ЖК SALUT! (Bud development) — 1200 долл/кв.м.
Печерский район — визитная карточка Киева, здесь концентрируются главные достопримечательности города, культурные заведения, клубы, элитные рестораны, ключевые государственные структуры. Из расположенных здесь правительственных зданий управляют жизнью всей страны. Однако ценник на жизнь в сердце столицы заметно выше, чем в других районах. Как и сотни лет назад — возможность жить на столичных холмах доступна не каждому.
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