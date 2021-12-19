Печерский район Киева: бизнес-центры, достопримечательности и дорогая недвижимость

Печерский район – самый известный и престижный Киева. Недвижимость здесь стоит дороже, чем во всех других частях столицы — зато в пешей доступности находятся основные культурные памятки, учебные заведения, офисы и представительства. Здесь расположено более 600 объектов культурного наследия и множество памятников архитектуры, в том числе мистический Дом с химерами, Мариинский дворец, Киево-Печерская лавра. На Печерске также множество оригинальных заведений, элитных ресторанов и клубов. Здесь сконцентрирована деловая и развлекательная жизнь города, которая не утихает ни днем, ни ночью.

Чем живет Печерский район и почему за недвижимость здесь готовы переплачивать — читайте на РБК Украина Realty.

История Печерска

История Печерского района напрямую связана с историей Киева. Именно здесь расположились такие знаковые места, как Крещатик, Липки, Киево-Печерская Лавра, Аскольдова Могила, Владимирская горка, Лысая и Черная горы. К тому же, именно здесь, над Днепром, около урочища Угорское в 882 г Олег убил киевских князей Аскольда и Дира и стал правителем Киева. В 1051 году монахи Антоний и Феодосий основали в пещерах вблизи княжьего села Берестового монастырь — будущую Киево-Печерскую лавру. От слова "печера" и произошло название Печерск.

При этом Печерский — самый маленький из всех столичных районов. Его площадь всего 27 кв. км, почти 18% занимают зеленые зоны, здесь разместилось 26 скверов и 7 парков. В районе живет 240 тыс. человек.

По всем рейтингам сайтов по недвижимости, Печерский район стабильно и уверенно лидирует по стоимости квадратного метра жилья. Фото: Костел Св. Николая (Myukraine)

Одной из главных достопримечательностей Печерского района является костел св. Николая, построенный по проекту знаменитого архитектора Владислава Городецкого. Костел служил не только по прямому назначению, но и для проведения концертов органной музыки. В сентябре 2021 года здесь случился пожар, сейчас в здании ведется реставрации — когда оно вернется в обычный режим работы пока не известно.

Печерск

Печерск — исторический и деловой центр столицы. По соседству с памятниками архитектуры, галереями и парками здесь находятся стеклянные офисные здания, бизнес-центры и дорогие бутики всемирно известных брендов.

До середины прошлого века Печерск был военно-административным центром Киева. В районе сохранилась оборонительная крепость "Косой Капонир", башни и здание арсенала, на территории которого сейчас находится современный культурный центр "Мистецький Арсенал".

Респектабельный Печерск — район бизнесменов и политиков. Центральное месторасположение, большой выбор элитного жилья и коммерческой недвижимости, ритм ночной и культурной жизни Киева привлекают обеспеченных людей. В течение дня в этом микрорайоне достаточно многолюдно, к тому же это самый посещаемый туристами район. Здесь находятся основные достопримечательности.

На бульваре Леси Украинки расположились кафе и рестораны, магазины, бутики и банки. В начале бульвара находится популярный ТРЦ Gulliver. В районе есть несколько крупных супермаркетов, Печерский рынок и самый большой в Европе винный супермаркет.

С Печерска легко попасть в любой район города. Здесь находятся станции двух линий метрополитена. Можно воспользоваться и наземным транспортом. Впрочем, до соседних центральных микрорайонов можно дойти пешком. И это часто оптимальный вариант — в будние здесь образуются серьезные пробки. Фото: ЖК Tetris Hall (dom.ria)

На Печерске сохранились старинные особняки с лепниной, "сталинки", советские многоэтажки и современные высотные дома с просторными квартирами. Цены на недвижимость — самые высокие в Киеве. В числе популярных новостроек: ЖК Лейпцигская (ХК "Киевгорстрой") — от 2000 долл/кв.м., МФК INTERGAL CITY ("Інтергалбуд") — 3000 долл/кв.м., ЖК Edeldorf Hills (Futura Hata) — 2700 долл/кв.м., ЖК Tetris Hall (КАН Development) — 5500 долл/кв. м., ЖК Philadelphia Concept House (Saga Development) — 3600 долл/кв.м., ЖК Арсенал House (bud development) — 4000 дол/кв.м.

Липки

Микрорайон Липки считается центром политической жизни. Тут находится Администрация Президента, Национальный банк Украины, Верховная Рада и другие правительственные учреждения.

Название района происходит от липовой аллеи, посаженной в середине XVIII века вдоль современной улицы Липской. В 1830-х аллею вырубили, но название сохранилось. Земля здесь и раньше была дорогой, поэтому строительство домов на Липках могли позволить себе только состоятельные киевляне. Их стараниями на улицах множились особняки. Здесь селились высокопоставленные сановники и аристократия, в советский период — партийная номенклатура, творческая и научная интеллигенция. Сейчас здесь живут политики и народные депутаты, бизнесмены и сотрудники посольств.

Культурная жизнь Липок — насыщенная. Здесь находятся Музыкальная академия им. Чайковского, филармония и консерватория, множество театров, музеев и художественных галерей.

Липки — отличное место для шопинга. На Крещатике сосредоточены магазины популярных брендов, в Пассаже и ЦУМе — элитные бутики, в Бессарабском квартале — шоу-румы, в которых можно купить одежду украинских марок. Сам легендарный Бессарабский рынок — один из колоритных символов города, действует в торговом формате по сегодня.

Липки удобно расположились между трех линий метро, поэтому отсюда легко и быстро добираться в любой конец города. До большинства развлечений и достопримечательностей можно дойти пешком. Фото: ЖК Signature (Signature)

Недвижимость на Липках стоит дорого, в числе новых объектов: ЖК Linden Luxury Residences (Budhouse Groupe) — 5 000 долл/кв.м., ЖК Krauss Gallery (Креатор-буд) — 4 000 долл/кв. м., ЖК Signature (“Континиум Девелопмент”) — 4 000 долл/кв. м.

Старый Киев

В Старом Киеве расположены главные символы города — Софийский и Михайловский соборы, Золотые ворота. Верхний город во все времена был домом для обеспеченных горожан и политической элиты, а сейчас считается центром деловой жизни.

Все здесь напоминает о многовековой истории города. Старый Киев — дорогой во всех отношениях район, и старожилов тут почти не осталось. Их давно вытеснили офисы и более обеспеченные горожане: политики, бизнесмены и знаменитости, которые ценят атмосферу района и могут себе позволить заплатить круглую сумму за недвижимость.

Район по своему ритму и атмосфере прекрасно подойдет активным и деятельным людям. В рабочее время здесь почти всегда пробки и суета, в вечернее — отдых и развлечения в барах.

Старый Киев привлекает и духовной жизнью, здесь расположились Михайловский Златоверхий монастырь, сохранился фундамент старинной Десятинной церкви, католический собор Святого Александра и внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Софийский собор, построенный Ярославом Мудрым. Фото: Софийский собор (Goodfon)

В Старом городе также находятся Золотые ворота, верхняя станция Киевского фуникулера и Майдан Независимости.

Несмотря на плотную застройку, это довольно зеленый район. Здесь много небольших уютных скверов, в которых можно укрыться от городского шума. Совсем рядом — парк Владимирская горка и любимые киевлянами Крещатик и Мариинский парки. До всех развлечений и главных достопримечательностей можно дойти пешком.

Старому городу, в отличие от других центральных районов, повезло — его не коснулась массовая советская застройка. Но и сейчас новых объектов недвижимости здесь появляется немного. Это связано со стремлением сохранить историческое наследие Киева. На этой почве между горожанами и застройщиками часто происходят конфликты о незаконной застройке Старого города. В этой части Печерского района на месте исторического Сенного рынка возвели ЖК Ярославов Град (ХК "Киевгострой") — 2000 долл/кв. м.

Бульвар Дружбы народов

Несмотря на то, что через Бульвар Дружбы народов проходит основная магистраль Печерского района, это достаточно тихое и уютное место для жизни. История этого бульвара начинается в послевоенные годы. В середине 20 века власти решили проложить Окружную дорогу, частью которой по замыслу проектировщиков и был бульвар. Тогда он назывался Печерская автострада. В начале своего существования бульвар имел дополнительный тротуар в центре. Вдоль всего бульвара было высажено большое количество тополей. Застройка массива Печерской автострады проводилась в 1957-1965 гг.

Большинство домов здесь — кирпичные пятиэтажки. Особых архитектурных изысков место не имеет, однако можно выделить "Дом мебели". Это здание примечательно своей оригинальной волнистой крышей.

На бульваре удобная транспортная развязка — здесь находится одноименная станция метро. Есть и маршрутное такси, проходящее через центр и отдаленные районы Киева. Фото: Ботанический сад им. Н. Н. Гришко (kyivmaps)

В районе Бульвара Дружбы народов находится Ботанический сад им. Н. Гришко. Огромная территория в 117 га, усаженная растениями со всего мира, а также оранжереи с редкими видами растений впечатляют посетителей и любителей флоры.

В этой части Печерского района в нынешние времена ведется активная застройка, в числе новых домов ЖК Pechersk Plaza (Kaddorgroup) — от 2600 долл/ кв.м., ЖК Fjord (Enso) — 1400 долл/ кв.м., ЖК Новопечерские Липки (City One Development) — 2600 долл/ кв.м., ЖК Taryan Towers (Taryan Group) — 3300 долл/кв.м., ЖК SALUT! (Bud development) — 1200 долл/кв.м.

Печерский район — визитная карточка Киева, здесь концентрируются главные достопримечательности города, культурные заведения, клубы, элитные рестораны, ключевые государственные структуры. Из расположенных здесь правительственных зданий управляют жизнью всей страны. Однако ценник на жизнь в сердце столицы заметно выше, чем в других районах. Как и сотни лет назад — возможность жить на столичных холмах доступна не каждому.



Ранее мы рассказывали, чем Голосеево привлекает жильцов и застройщиков,

а также все про новостройки Оболонского района Киева.