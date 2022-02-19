Одесса дешевеет, Львов дорожает: как меняются цены на квартиры в больших городах

В течение последних двух лет, на которые пришелся период пандемии, цены на квартиры в городах-миллионниках выросли от 25% до почти 50%. Дешевле всего приобрести квартиру на вторичном рынке Одессы за 39 тысяч долларов. В целом за два года стоимость сделок купли/продажи жилья выросла во всех типах домов.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитическую службу OLX Недвижимость.
Самое дорогое жилье в Украине — новостройки и квартиры в домах от 2011 года в Киеве, где цена достигает в среднем 200 тысяч долларов за квартиру.
В столице сосредоточен самый большой рынок жилой недвижимости. Наряду с предложениями в категории на вторичке, у покупателей есть широкий выбор квартир в новостройках. И в некоторых случаях цена практически не отличается.
К примеру, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в доме на вторичном рынке на начало 2022 года составляет 69,5 тысячи долларов, в то время как двухкомнатная квартира в новостройке – 78 тысяч долларов.
Стоимость квартир в Киеве в 2022 году, USD
(процентная динамика цен с 2020 года)
|
Количество комнат
|
Вторичный ЖФ
|
ЖФ від 2011 г.
|
Новостройки
|
1
|
46 тыс. (+31%)
|
83.4 тыс. (+30%)
|
57.6 тыс. (+38%)
|
2
|
69.4 тыс. (+35%)
|
134 тыс. (+34%)
|
78 тыс. (+28%)
|
3
|
84 тыс. (+23.5%)
|
210 тыс.(+32%)
|
105 тыс. (+32%)
Источник: OLX Недвижимость
Несмотря на то, что стоимость квартир выросла на 23-38% во всех типах домов, самой дорогой остается недвижимость в жилом фонде от 2011 года. Квартиры здесь стоят от 83,5 тысячи долларов за однокомнатную до 210 тысяч за трехкомнатную.
В среднем, цены на жилье на вторичном рынке Днепра, Львова, Одессы и Харькова росли в диапазоне 20-33%.
Самые дешевые квартиры в начале 2022 года предлагают в Одессе в среднем за 39 тысяч долларов, а самые дорогие — во Львове за 48,5 тысяч.
Среди домов, сданных в эксплуатацию с 2011 года, самый большой скачок стоимости с начала пандемии произошел в Харькове — на +50%. Интересно, что именно такое жилье в начале 2020 года было самым дешевым: квартиры в среднем можно было приобрести за 56 тысяч.
Стоимость квартир в крупных городах в 2022 году, USD
(процентная динамика цен с 2020 года)
|
Город
|
Вторичный ЖФ
|
ЖФ від 2011 г.
|
Новостройки
|
Днепр
|
41 тыс. (+31%)
|
84.7 тыс. (+32%)
|
76.5 тыс. (+39.6%)
|
Львов
|
48,5 тыс. (+19.5%)
|
76.3 тыс. (+19.8%)
|
67.2 тыс. (+39.8%)
|
Одесса
|
39.3 тыс. (+16%)
|
80.7 тыс. (+24.6%)
|
59.2 тыс. (+27.7%)
|
Харьков
|
41тыс. (+33%)
|
79.2 тыс. (+50%)
|
57.9 тыс. (+44.8%)
Источник: OLX Недвижимость
В целом во всех крупных городах, за исключением Одессы, цены на жилье в новых домах выросли на 40-44%.
Как видим, даже за время пандемии стоимость квартир продолжает повышаться. Кроме того, недвижимость традиционно является одним из основных видов инвестирования для украинцев.
Можно ожидать, что в этом году рынок жилой недвижимости в Украине вырастет на 3-5%, и такая тенденция будет сохранятся в ближайшие годы. Помимо высокого спроса, на цену квадратных метров будут влиять и внешние факторы: стоимость стройматериалов, топлива и состояние экономики, от которого зависит курс валют.
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