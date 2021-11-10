Новая застройка старого города: особенности новостроек и покупателей квартир во Львове

Жилое строительство во Львовской области развивается стремительными темпами. Среди регионов Украины Львовская область занимает второе место после Киевской по объему введенной в эксплуатацию жилой недвижимости, значительно опережая сам Киев. Только за первое полугодие этого года было передано новым владельцам 8559 квартир, что на 61% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как разворачивается ситуация на рынке жилой недвижимости города Льва, какие квартиры пользуются спросом и в чем региональная специфика этого туристического центра на европейской границе – в материале РБК-Украина REALTY.

Сколько стоит квартира во Львове

На октябрь 2021 года на рынке первичной недвижимости Львовской области происходит настоящий "бум". В городе и пригороде можно выбрать жилье в новостройках на любой вкус.

Только за первое полугодие здесь было принято в эксплуатацию около 700 тыс. кв.м нового жилья. 78% такого жилья приходится на Львовский район (город и пригород) – 545 тыс. кв.м.

Если говорить о динамике цен на жилье, то по данным аналитической службы OLX Недвижимость, ситуация за последние полтора года изменялась следующим образом: Статистические данные портала Лун.Mісто также свидетельствуют о повышении средней цены за квадратный метр в течение года в пределах 11%. Цена квадратного метра в новостройках Львова по классу жилья: В настоящее время широко представлены ЖК комфорт-класса – 56%, бизнес-класс – 25%, премиум – 14%. Наименее популярным является эконом-класс – всего 5%.

В агентстве недвижимости "Місто мрій" самыми популярными назвали Шевченковский и Франковский районы. Специалисты АН "Львів Естейт", отмечают востребованность Сиховского района благодаря концентрации комфортной для проживания инфраструктуре: парки, ТЦ, школы, садики и т.д.

Что ищет инвестор

Несмотря на положительную динамику цен за кв.м генеральный директор Корпорации недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник отметил инвестиционную активность на рынке жилья: "По нашим данным, по сравнению с 2020 годом спрос в 2021 году вырос на 20-25%. Мы объясняем это рядом факторов, и все они так или иначе связаны со стабилизацией строительного рынка после прошлогодних локдаунов.

Эксперт отмечает, что наиболее популярны среди покупателей остаются одно- и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Все больше растет спрос на квартиры в жилых комплексах со своей концепцией и инфраструктурой – от собственных школ и магазинов до лаунж зон и коворкингов.

Похожую тенденцию отмечают и риэлторы АН "Львів Естейт": инвесторы предпочитают небольшие новостройки комфорт-класса – до 6 этажей, по 2-3 квартиры на этаже с собственным двориком и гостевым паркингом. Среди вторичного жилья наибольшим спросом пользуются аутентичные львовские квартиры (Австрийский люкс, польские), квартиры с удобной планировкой и балконом, большой кухней.

В базе новостроек Львова на портале ЛУН зафиксировано 294 жилых комплекса, в которых продаются квартиры. В первую пятерку по популярности попали следующие ЖК: По свидетельству риэлторов АН "Львів Естейт", наиболее узнаваемыми застройщиками среди местных являются: РИЭЛ, Avalon, "Інтергал-Буд", "Еко-Дім", "Карпатбуд Девелопмент" и Z100.

Низкая этажность и дисциплинированные инвесторы

Эксперты среди особенностей рынка жилья Львовщины одним из доминирующих финансовых источников называют инвестиции из-за границы, преимущественно для получения пассивного дохода от дальнейшей сдачи в аренду недвижимости в туристическом городе.

"В отличие от столичного рынка первичной недвижимости, во Львове большинство инвесторов – люди, работающие за пределами Украины", – отвечает Екатерина Джичка, СЕО Западного региона компании "Інтергал-Буд". "На примере наших комплексов можем отметить, что около 50% приобретенных квартир – это капиталовложения с целью пассивного дохода от аренды. Что не удивительно, поскольку покупка недвижимости – один из немногих доступных и понятных инвестиционных инструментов в нашей стране, позволяющий не только сохранить, но и приумножить капитал.Процент инвестиций в недвижимость на старте проекта с целью дальнейшей перепродажи перед вводом дома в эксплуатацию, когда стоимость квадратного метра самая высокая – очень небольшая". Проект ЖК в Шевченковском районе Львова (ЛУН)

Об инвесторах из-за рубежа, говорит и генеральный директор компании РИЕЛ: "50% наших львовских покупателей – трудовые мигранты. Это преимущество, ведь наши внутриэкономические потрясения, спровоцированные, например, скачком курса валют, банковским кризисом и тому подобное, не влияют ни на их покупательную способность, ни на инвестиционные намерения. Кроме того, мы отмечаем их дисциплину и пунктуальность во внесении платежей. Поэтому львовский рынок – надежнее киевского".

Также львовскому рынку жилья присуща мало- и среднеэтажная застройка – на пять и девять этажей. "Такой недвижимости во Львове 90%. Львовяне просто не могут даже себе представить как можно жить на 15 этаже или выше. Для киевского рынка по понятным причинам строят недвижимость на 16-25 этажей", – сообщает Ростислав Мельник.

Чего ожидать в 2022-м

Эксперты предполагают, что цена жилой недвижимости будет расти и дальше. Но это не отпугивает потенциальных покупателей жилья во Львове.

"Если экономическая ситуация останется стабильной, можем предположить, что подорожание квадратных метров продолжится, – отмечает Екатерина Джичка. – Спрос на новые, современные и комфортные жилые комплексы также будет оставаться на достаточно высоком уровне, поскольку предложений в регионе не так много". Проект ЖК в Сиховском районе Львова (ЛУН)

В этом уверены и в Корпорации Недвижимости РИЕЛ. "Мы прогнозируем стабильное повышение спроса, а с ним – увеличение объемов строительства и удорожания квадратных метров. По нашим оценкам, спрос будет значительно подогрет государственной ипотечной программой под 7-10%, а также принятием законопроекта 5091 о гарантиях прав инвесторов. Последний был принят ВР за основу в сентябре и ожидает второго чтения», – объясняет Ростислав Мельник.

Специалисты считают, что удорожание недвижимости, кроме преимущества спроса над предложением, будет спровоцировано и другими факторами: повышением стоимости стройматериалов, усилением налогового давления на ряд отраслей экономики, заложенным в законопроекте 5600 (также ожидающего второго чтения), естественным приростом населения и т.д.

"По нашим данным, только с начала года первичная недвижимость в Украине выросла в цене более чем на 20% в долларах. Продолжение этого тренда следует ожидать и дальше. Следовательно можно прогнозировать и приумножение рынка в 2-4 раза", – уверяют в РИЕЛ.

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