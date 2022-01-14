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Найти дом на PornHub: украинский застройщик продал 4 квартиры на известном ресурсе для взрослых

Новина українською →
Пятница 14 января 2022 13:10
Найти дом на PornHub: украинский застройщик продал 4 квартиры на известном ресурсе для взрослых Фото: это был нестандартный ход и для площадки, и для застройщика
Автор: Леся Панченко

Застройщик жилого комплекса в Луцке с концепцией тихой семейной жизни успешно продал 4 квартиры через знаменитый ресурс для взрослых. При этом рекламный бюджет оказался значительно ниже стандартных рыночных показателей. В коммуникации с покупателем помогли юмор, креативный подход и умение заинтриговать посетителя.

Как строилась нестандартная стратегия продаж – рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на vc.ru.

Почему ПорнХаб

Креативное агентство разрабатывало новые нестандартные площадки для своего клиента – крупного застройщика, который продает квартиры комфорт-класса в западных областях Украины. Все проекты позиционируются как "тихие семейные гнездышки". И этот момент был особенно интересен при выборе площадки, поскольку ресурс не соответсвует идее "семейного тепла и уюта".

Это был чистый эксперимент, но он оказался успешным.

Судя по озвученной концепции "Сімейної фортеці", речь идет о ЖК в Луцке.

Результаты рекламной кампании

За 3 месяца активной кампании продали 4 квартиры на сумму 88 тыс. долларов. Вложения в рекламу составили 628 долларов. Каждая сделка обошлась в 157 долларов.

Средняя стоимость лота – 22 тыс. долл.

Рекламный бюджет сделки 0,7% от стоимости (при средних по рынку 5-7%).

К тому же – кейс получил премию WOW Awards за лучшие рекламные проекты в недвижимости.

Маркетологи говорят, что выбор площадки был непростым. Но у PornHub огромный трафик (Украина на 15 месте в мире по просмотрам) и лояльная аудитория (в основном мужчины возрастом 25-44 года) – нельзя было допустить, чтобы он пропадал зря.

Первым слоганом, с которым компания зашла на площадку, звучал как "Секс — удовольствие на 5 минут. Собственная квартира — удовольствие на всю жизнь".

Почему это сработало

В компании рассказали, что в успешной реализации идеи сыграли свою роль пандемия и объявленный в Украине карантин. Люди оказались заперты в четырех стенах, а ресурс предложил пользователям бесплатный доступ к премиум-контенту. Частота запросов взлетела. В том числе и в Луцке, в котором находилась ЦА кампании.

Тогда была создана посадочная страница, которая с помощью забавных видеороликов сглаживала переход между темами секса и своего жилья. Далее – переход на сайт застройщика.

Всем, кто пришел этим путем — предлагали специальный промокод на скидку 5%.

"Это был нестандартный ход и для площадки, и для застройщика. Но он сработал неожиданно круто. До нас еще никто не продавал недвижимость через PornHub", – поделились в рекламном агентстве.

"На этой площадке никто ничего подобного не рекламировал. Бренды просто стесняются туда выходить. Но там точно была нужная нам ЦА. Мы использовали юмор, и это сработало".

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