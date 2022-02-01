Как начался год на рынке недвижимости: что покупают в Киеве

Январь традиционно является одним из наиболее спокойных месяцев на рынке недвижимости. Это объясняется продолжительными новогодними каникулами. При этом в недвижимость Киева в январе 2022-го вложили на 25%больше денег, чем годом ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику риелторской компании Park Lane.
Уже несколько лет подряд январь – не слишком активный месяц как с точки зрения покупателей, так и продавцов. В то же время, в сравнении с январем 2021 года, объем вложенных в недвижимость Киева денег в январе 2022 года увеличился на 25%.
"В декабре интерес к покупке недвижимости каждый год существенно возрастает и декабрь 2021 года не стал исключением. В то же время активность повлияла и на спрос в январе, особенно в среднем и высоком ценовом сегменте. Если еще несколько лет назад мы наблюдали высокий спрос на самые доступные по цене предложение, то сегодня – это покупка квартир с хорошими характеристиками, чаще в новых домах", – говорит Виктория Барабаш, Генеральный директор АН Park Lane.
Она уточняет, что в низком ценовом сегменте предложение представлено в основном квартирами в домах ранней застройки, где интерес не превышает 30% от общего количества покупателей жилья в столице.
Наибольшее внимание покупатели уделяют просмотру квартир в новых домах.
Важным являются:
Месторасположение дома сегодня не является главным критерием выбора, что обусловлено интересными по характеристикам предложениями на Левом берегу столицы.
Если сравнивать ценовые показатели января 2021 года и января 2022 года, то стоимость квадратного метра выросла:
"Цены корректировались на протяжении всего прошлого года. К концу года стоимость недвижимости изменилась в пределах 15-26% и в январе 2022-го мы видели коррекцию в среднем +3-5% на наиболее интересные по характеристикам объекты", – говорит Виктория Барабаш.
В январе покупателям были интересны квартиры площадью 45-120 кв.м. Лидерами покупательских предпочтений стали Дарницкий, Голосеевский, Шевченковский, Печерский и Днепровский районы.
В начале года до 80% покупателей интересовались квартирами в домах, построенных не ранее 2005 года. При этом рассматривались, как квартиры с ремонтом, так и без (в новостройках) практически в одинаковой пропорции.
Начало года ознаменовалось балансом спроса и предложения. Тем не менее интерес к новым домам растет и рынок ожидает пополнения предложения за счет новых квартир в недавно сданных в эксплуатацию домах.
Уже сейчас покупатели интересуются объектами, которые находятся на завершающих стадиях строительства и готовы к продаже, как только дом будет достроен и рынок пополнится квартирами, купленными ранее с целью инвестирования. Зачастую после введения в эксплуатацию дома – на рынке возрастает предложение таких квартир.
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