ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Статус Групп": обзор лучших предложений на столичном рынке недвижимости

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 10:55 promo
"Статус Групп": обзор лучших предложений на столичном рынке недвижимости Лучшие предложения на столичном рынке недвижимости (коллаж РБК-Украина REALTY)
Автор: Илона Свиридова

"Статус Групп" заботится о комфортной и качественной жизни на каждом шагу

Рынок столичной недвижимости постепенно восстанавливается. Многие строительные компании уже заявили о возобновлении работ, также начали восстанавливаться и продажи первичной жилой недвижимости.

О лучших предложениях на столичном рынке недвижимости от девелоперской компании Status Group – читайте в обзоре РБК-Украина REALTY.

"Олимпик Парк" – видовые квартиры возле метро

&quot;Статус Групп&quot;: обзор лучших предложений на столичном рынке недвижимости

ЖК "Олимпик Парк" на проспекте Бажана, ст. метро Бориспольская

Если вы хотите приобрести квартиру по разумной цене и современной планировке, вас обязательно заинтересует ЖК Olympic Park, расположенный на левом берегу Киева возле метро Бориспольская.

Сейчас в этом комплексе остались в наличии последние видовые квартиры-студии и двухуровневые квартиры. Не упустите возможность!

ЖК "Олимпик Парк" – это жилье по концепции "город в городе" с собственной инфраструктурой, социальными объектами, красивыми зелеными и цветущими ландшафтами. Это место, где удобство и красота соединились в единую архитектурную композицию.

Комплекс находится в одной из важных артерий большого города. Удобные транспортные развязки и близость станции метро Бориспольская (200 метров) указывают на мобильность, 5 минут – и вы возле метро, 15 минут и вы в международном аэропорту Борисполь, 20 минут – и вы в центре Киева.

За подробной информацией обращайтесь по телефонам:
068 822 82 20, 044 344 70 13

"Ривьера" комфортное жилье для всей семьи

&quot;Статус Групп&quot;: обзор лучших предложений на столичном рынке недвижимости

ЖК Ривьера на малоземельной, ст. метро Славутич

В семейном жилом комплексе "Ривьера", что находится в 100 метрах от метро "Славутич" и 15 минут от центра столицы, есть в наличии готовые квартиры с ремонтом от 40 м2 до 100 м2.

ЖК "Ривьера" – современное пространство для жизни с развитой инфраструктурой и удобной локацией. Здесь вы будете просыпаться под пение птичек, лакомиться ароматным завтраком, прогуливаться по собственной набережной у залива Днепра.

Также на территории ЖК функционирует детский сад, а с сентября открывается еще и начальная школа. Комплекс имеет закрытую территорию, находится под охраной 24/7. Лучшее предложение для семейного досуга.

"Подол Плаза" современные квартиры для жизни и работы в сердце Подола

&quot;Статус Групп&quot;: обзор лучших предложений на столичном рынке недвижимости

ЖК "Подол Плаза" на Глыбочицкой, ст. метро Контрактовая площадь

В жилом комплексе бизнес-класса PODIL PLAZA & RESIDENCE открыт сезон скидок, а это значит, что цены вас приятно удивят!

Готовые квартиры с документами в жилом комплексе на Подоле всего в нескольких минутах от станции метро "Контрактовая площадь" с захватывающими панорамными видами. Например, сейчас на владельцев ждут квартиры от 50 до 120 квадратных метров свободного пространства.

Район богат архитектурными памятниками. Во дворе расположены детские и спортивные площадки с красивым ландшафтом, парковочные места для гостей и двухуровневый закрытый паркинг с местами для зарядки электромобилей.

Комплекс также содержит детский сад, фитнес- и СПА-центры, салон красоты, ресторан и кофейню, новейшие торговые и офисные помещения класса А.

"Скай Ривер" уникальный ЖК на берегу Днепра

&quot;Статус Групп&quot;: обзор лучших предложений на столичном рынке недвижимости

ЖК "Скай Ривер" на Приозерной, ст. метро Славутич

В жилом комплексе SKY RIVER готовые к заселению квартиры с дизайнерским ремонтом, площадью от 60 м2 до 250 м2. Квартиры имеют удобную планировку, террасу и современный ремонт.

ЖК SKY RIVER находится в тихой зеленой зоне на берегу Днепра, в 10 минутах от станции метро "Славутич".

На территории комплекса расположены детская и спортивная площадки, бассейны, СПА, фитнес-зал, горка и даже джакузи!

Также есть две зоны барбекю, пляж, территория с красивым ландшафтом, клумбами, фонтаном и бунгало, которые подарят вам незабываемые ощущения в гармонии с природой.

За подробной информацией обращайтесь по телефону: +380 (95) 490 43 43

Напомним, компания "Статус Групп" успешно работает с 2005 года и является одним из лидеров в девелопменте жилой и коммерческой недвижимости в Киеве.

Компания имеет собственный парк специализированной техники и современное оборудование, что позволяет строить многофункциональные жилые комплексы, которые сочетают в себе возможности для жизни, занятий спортом и семейного отдыха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Status Group Новостройки в Украине
Мнения
Александр Насиковский
Бизнес на инвестициях: что предлагает рынок недвижимости в 2022 году
Александр Насиковский
основатель и управляющий партнер группы компаний DIM
Владимир Семенцов
Инфляция, новые налоги и низкие проценты: какие есть альтернативы пассивного дохода
Владимир Семенцов
соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development
Оксана Чередничок
На чемоданах: как реагируют покупатели жилья на угрозу войны
Оксана Чередничок
ведущий эксперт по жилой недвижимости Киева и области
Владимир Копоть
Себе на пользу: как читать договор с застройщиком и на что обратить особое внимание
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Все мнения