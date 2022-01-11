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Квартири "під бізнес" у ЖК подорожчали: як змінилася ціна купівлі та оренди

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Вівторок 11 січня 2022 14:05
Квартири "під бізнес" у ЖК подорожчали: як змінилася ціна купівлі та оренди Фото: Найпопулярнішою була нерухомість з ремонтом, куди можна в'їжджати і працювати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

У Києві у 2021 році вартість комерційних приміщень, які розміщені у житлових комплексах, зросла на 10-15%. Окремі надпопулярні об'єкти подорожчали на 20%. Приблизно стільки ж зросла і ціна оренди.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію АН Park Lane.

Йдеться про нерухомість, розташовану в новобудовах бізнес та комфорт-класу.

Як змінилися ціни

Так, середня вартість нежитлового приміщення у ЖК у центральній частині Києва становила 2000-5000 дол. за кв.м залежно від площі та призначення об'єктів. У районах, віддалених від центру на правому березі, вартість "квадрату" сягала 3000 дол.

При цьому найпопулярнішою стала комерційна нерухомість площею до 150 кв.м, в якій розміщують офіси і до 250 кв. м для розміщення об'єктів малого та середнього бізнесу.

Що стосується оренди, то ціни "вирівнялися" до рівня 2019 року – зростання склало 10-15%. У центрі нежитлове приміщення можна було орендувати за 25-40 доларів за кв. м, а у спальних районах – 15-25 дол/кв.м.Квартири &quot;під бізнес&quot; у ЖК подорожчали: як змінилася ціна купівлі та орендиФото: olx.ua

IT-шники шукають приміщення з ремонтом

"Зростання цін на комерційні приміщення відбулося слідом за відчутним зростанням цін на житлову нерухомість. Попит у 2021 році був високим практично на всі види нерухомості. На це вплинув у тому числі відкладений попит, який сформувався за час карантину минулого року", – кажуть експерти АН Park Lane.

При цьому тенденцією минулого року стала "міграція" орендарів з одних приміщень до інших. Те саме стосується і купівлі/продажу об'єктів.

Найзатребуванішою на ринку була нерухомість з ремонтом, куди можна в'їжджати і одразу почати працювати. Основний попит формували компанії із IT-сфери. Також цікавими були приміщення для розміщення ресторанів, магазинів, компаній сфери послуг.

Раніше ми розповідали чим жив ринок нерухомості України у 2021 році.

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