В Киеве запущен мониторинг качества воздуха: обещают регулярные замеры и онлайн-уведомления

До конца этого года в Киеве будут работать пять референтных постов мониторинга качества воздуха: два на левом берегу и три – на правом.

В Киеве подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве по вопросам качества воздуха. Кроме постоянного мониторинга документ предусматривает работу по охране природной среды и ресурсов города, обмен информацией о состоянии воздуха и повышении уровня подготовки молодых специалистов экологического направления.

В проекте задействованы представители Управления экологии и природных ресурсов КГГА, общественной системы мониторинга качества воздуха ЛУН Мисто Air и КНУ им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на сервис ЛУН Мисто.

По словам Александра Возного, начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА, сегодня существует запрос общества на получение достоверной информации по актуальному состоянию воздуха в столице. До конца этого года в Киеве будут работать пять референтных постов мониторинга качества воздуха: два на левом берегу и три – на правом. В дальнейшем будут установлены еще 40 индикативных пунктов.

Что предполагает сотрудничество

В рамках сотрудничества предусмотрено:

научно-исследовательскую работу по анализу качества воздуха;

содействие в проектировании, разработке и совершенствовании систем мониторинга качества воздуха;

обмен данными индикативных и референтных станций, исследующих качество воздуха;

цифровизацию и открытие экологических данных;

обмен данными, укрепляющими экологическую безопасность города;

партнерское сотрудничество сторон на бессрочной основе.

Владимир Бугров, ректор КНУ им. Т. Шевченко считает разработку станций наблюдения за качеством воздуха – важным вкладом в будущее украинских городов. Он рассказывает, что в следующем году в Украине пройдет Международная олимпиада по астрофизике и физике космоса. Планировалось совершить экспериментальный тур в Киеве на базе астрономических обсерваторий НАНУ и КНУ. Однако это оказалось невозможным: из-за плохого качества воздуха просто не видно звезд.

Регулярные замеры и уведомления

"В мире есть разные типы систем мониторинга качества воздуха: государственные, городские и общественные. И они вполне уживаются в одном пространстве. Я рад, что этим меморандумом мы закрепили дружбу на уровне киевских городских и общественных систем. Ученые из КНУ при нашей финансовой поддержке, полтора года занимались разработкой станций", – рассказал соучредитель ЛУН Андрей Мима.

Индикативная сеть станций ЛУН Мисто Air была анонсирована в сентябре 2020 года. Сейчас в Киеве она насчитывает более 80 станций. Также система работает в Львове и Одессе.

Система делает регулярные замеры и в режиме реального времени уведомляет горожан о показателях AQI (Air Quality Index) через бесплатные сервисы – виджеты для телефонов и смарт-часов, чат-бот в Telegram, онлайн-карту.

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