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У Києві запущено моніторинг якості повітря: обіцяють регулярні заміри та онлайн-сповіщення

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Субота 27 листопада 2021 18:23
У Києві запущено моніторинг якості повітря: обіцяють регулярні заміри та онлайн-сповіщення Фото: через погану якість повітря просто не видно зірок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

До кінця цього року в Києві працюватиме п'ять референтних постів моніторингу якості повітря: два на лівому березі та три – на правому.

У Києві підписали тристоронній меморандум про співпрацю у питаннях якості повітря. Окрім постійного моніторингу, документ передбачає роботу з охорони природного середовища та ресурсів міста, обмін інформацією про стан повітря та підвищення рівня підготовки молодих фахівців екологічного напрямку.

У проекті задіяні представники Управління екології та природних ресурсів КМДА, громадської системи моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air та КНУ ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на сервіс ЛУН Місто.

За словами Олександра Возного, начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА, сьогодні існує запит суспільства на отримання достовірної інформації з актуального стану повітря у столиці. До кінця цього року в Києві працюватиме п'ять референтних постів моніторингу якості повітря: два на лівому березі та три – на правому. В подальшому буде встановлено ще 40 індикативних пунктів.

Що передбачає співпраця

В рамках співпраці передбачено:

  • науково-дослідницьку роботу з аналізу якості повітря;
  • сприяння у проектуванні, розробці та вдосконаленні систем моніторингу якості повітря;
  • обмін даними індикативних та референтних станцій, що досліджують якість повітря;
  • цифровізацію та відкриття екологічних даних;
  • обмін даними, які зміцнюють екологічну безпеку міста;
  • партнерську співпрацю сторін на безстроковій основі.

Володимир Бугров, ректор КНУ ім. Т. Шевченка, вважає розробку станцій спостереження за якістю повітря – важливим внеском у майбутнє українських міст. Він розповідає, що наступного року в Україні проходитиме Міжнародна олімпіада з астрофізики і фізики космосу. Планувалося зробити експериментальний тур в Києві на базі астрономічних обсерваторій НАНУ і КНУ. Проте це виявилося неможливим: через погану якість повітря просто не видно зірок.

Регулярні заміри та повідомлення

"У світі є різні типи систем моніторингу якості повітря: державні, міські та громадські. І вони цілком уживаються в одному просторі. Я радий, що цим меморандумом ми закріпили дружбу на рівні київських міських та громадських систем. Вчені з КНУ, за нашої фінансової підтримки, півтора року займалися розробкою станцій", – розповів співзасновник ЛУН Андрій Міма.

Індикативну мережа станцій ЛУН Місто Air було анонсовано у вересні 2020 року. Зараз лише у Києві вона нараховує понад 80 станцій. Також система працює у Львові та Одесі.

Система робить регулярні заміри та у режимі реального часу сповіщає містян про показники AQI (Air Quality Index) через безкоштовні сервіси – віджети для телефонів та смарт-годинників, чат-бот у Telegram, онлайн-карту.

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